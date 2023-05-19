https://ria.ru/20230519/kitay-1872801690.html

Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону

Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону - РИА Новости, 19.05.2023

Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону

Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T06:38

2023-05-19T06:38

2023-05-19T07:34

центральная азия

китай

афганистан

си цзиньпин

касым-жомарт токаев

садыр жапаров

в мире

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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в Сиане.Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.

https://ria.ru/20230519/revolyutsii-1872800957.html

центральная азия

китай

афганистан

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центральная азия, китай, афганистан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, в мире