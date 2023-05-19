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Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону - РИА Новости, 19.05.2023
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06:38 19.05.2023 (обновлено: 07:34 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kitay-1872801690.html
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону - РИА Новости, 19.05.2023
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону
Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:38
2023-05-19T07:34
центральная азия
китай
афганистан
си цзиньпин
касым-жомарт токаев
садыр жапаров
в мире
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в Сиане.Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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центральная азия, китай, афганистан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, в мире
Центральная Азия, Китай, Афганистан, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, В мире
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону

Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в Сиане.
«
"Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить потенциал их правоохранительных органов в области безопасности и обороноспособности, а также поддерживать страны в их усилиях по поддержанию региональной безопасности и борьбе с терроризмом", - сказал Си Цзиньпин, слова которого приводит агентство Синьхуа.
Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.
Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Центральная АзияКитайАфганистанСи ЦзиньпинКасым-Жомарт ТокаевСадыр ЖапаровВ мире
 
 
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