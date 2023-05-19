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Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону - РИА Новости, 19.05.2023
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону
Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:38
2023-05-19T06:38
2023-05-19T07:34
центральная азия
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афганистан
си цзиньпин
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садыр жапаров
в мире
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ПЕКИН, 19 мая - РИА Новости. Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал, заявил в пятницу председатель КНР Си Цзиньпин на саммите Китай-Центральная Азия в Сиане.Он также отметил, что Китай продолжит играть роль в координационном механизме соседей Афганистана, содействовать мирному восстановлению Афганистана.Саммит "Китай - Центральная Азия" 18-19 мая проходит в китайском городе Сиань под председательством Си Цзиньпина. В нем также принимают участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Туркмении Сердар Бердымухамедов.
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центральная азия, китай, афганистан, си цзиньпин, касым-жомарт токаев, садыр жапаров, в мире
Центральная Азия, Китай, Афганистан, Си Цзиньпин, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, В мире
Си Цзиньпин выразил готовность помочь Центральной Азии укрепить оборону
Си Цзиньпин: Китай готов помочь странам Центральной Азии укрепить свой оборонный потенциал