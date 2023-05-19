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В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал" - РИА Новости, 19.05.2023
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03:30 19.05.2023 (обновлено: 09:58 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/kinzhal-1872793838.html
В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"
В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал" - РИА Новости, 19.05.2023
В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"
Зенитно-ракетный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T03:30
2023-05-19T09:58
в мире
сша
сергей шойгу
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
ракетный комплекс "кинжал"
украина
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch Magazine."Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов", — говорится в статье.Американские ЗРК оставили для защиты украинской столицы от крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку степень их мобильности даже меньше, чем у советских вариантов системы С-300. Это не позволило перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия войск, отмечается в публикации.Ожидаемый результатУничтожение комплексов Patriot в Киеве "Кинжалом" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил ранее военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone."Возможность повреждения или уничтожения системы Patriot огнем противника не должна вызывать удивления. &lt;…&gt; Баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" были бы лучшим конвенциональным оружием для успешной атаки на эти батареи. Они были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня", — напомнил аналитик.Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, указал Роговей. По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время.Удар "Кинжалом"Ранее Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок системы Patriot.По утверждению представителя Пентагона Сабрины Сингх, Киев починил поврежденный Patriot, она добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы, не уточнив, в чем именно состояло участие американской стороны.Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
https://ria.ru/20230518/patriot-1872550724.html
https://ria.ru/20230517/patriot-1872334886.html
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в мире, сша, сергей шойгу, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), ракетный комплекс "кинжал", украина, киев, россия
В мире, США, Сергей Шойгу, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), Ракетный комплекс "Кинжал", Украина, Киев, Россия
В США объяснили, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"

MWM: ЗРК Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить гиперзвуковой "Кинжал"

© Фото : U.S. Army Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот"
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : U.S. Army
Американский зенитный ракетный комплекс "Пэтриот". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс Patriot потерял все 32 ракеты при попытке сбить российский гиперзвуковой "Кинжал", уничтоживший американскую ЗРК, пишет Military Watch Magazine.
"Тридцать две ракеты Patriot, которые нацелились на баллистические ракеты "Кинжал", потерпели неудачу. Общая стоимость их запуска обошлась в 96 миллионов долларов", — говорится в статье.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
СМИ раскрыли, что случится с ЗРК Patriot на Украине после российских ударов
18 мая, 09:58
Американские ЗРК оставили для защиты украинской столицы от крупных российских ударов по критически важной инфраструктуре, поскольку степень их мобильности даже меньше, чем у советских вариантов системы С-300. Это не позволило перенести установки Patriot ближе к фронту для прикрытия войск, отмечается в публикации.

Ожидаемый результат

Уничтожение комплексов Patriot в Киеве "Кинжалом" было ожидаемым событием из-за высоких технических характеристик этой российской разработки, заявил ранее военный эксперт Тайлер Роговей в статье для War Zone.
"Возможность повреждения или уничтожения системы Patriot огнем противника не должна вызывать удивления. <…> Баллистические ракеты воздушного базирования "Кинжал" были бы лучшим конвенциональным оружием для успешной атаки на эти батареи. Они были разработаны, в частности, для уклонения от противоракетной обороны более высокого уровня", — напомнил аналитик.
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Такие ПВО в любом случае бы подверглись удару из-за своих радаров, выдающих мощную электромагнитную сигнатуру, которую легко обнаружить и геолоцировать, указал Роговей. По его словам, даже самая "шустрая" модификация Patriot довольно статична, и для ее передвижения требуется определенное время.

Удар "Кинжалом"

Ранее Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок системы Patriot.
По утверждению представителя Пентагона Сабрины Сингх, Киев починил поврежденный Patriot, она добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы, не уточнив, в чем именно состояло участие американской стороны.
Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
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17 мая, 15:43
 
В миреСШАСергей ШойгуМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныПэтриот (зенитный ракетный комплекс )Ракетный комплекс "Кинжал"УкраинаКиевРоссия
 
 
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