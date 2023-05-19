https://ria.ru/20230519/karaoke-1872982361.html

Полиция проверит караоке-бар на Кубани из-за песни Верки Сердючки

Полиция проверит караоке-бар на Кубани из-за песни Верки Сердючки - РИА Новости, 19.05.2023

Полиция проверит караоке-бар на Кубани из-за песни Верки Сердючки

Полиция Кубани организовала проверку после появившегося видео из краснодарского караоке-клуба, где играла песня Верки Сердючки, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T17:02

2023-05-19T17:02

2023-05-19T17:02

происшествия

верка сердючка (андрей данилко)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 19 мая - РИА Новости. Полиция Кубани организовала проверку после появившегося видео из краснодарского караоке-клуба, где играла песня Верки Сердючки, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевого ГУМВД. В пятницу в телеграм-канале Shot появилось видео, на котором посетители краснодарского караоке-клуба "Ля Мажор" пели строчку "Ще не вмерла Украина" из песни Верки Сердючки (настоящее имя - Андрей Данилко). Это строчка из государственного гимна Украины. В реестре Минюста РФ, где учтены все запрещенные в России за экстремизм материалы, гимн Украины, в целом, и эта строчка, в частности, не значится. Однако запрещен один из графических материалов запрещенного полка "Азов"*, где приводится эта фраза. "По факту выявленной в сети интернет публикации сотрудниками полиции инициировано проведение проверки", - прокомментировали в ведомстве. В самом "Ля Мажоре" РИА Новости рассказали , что в клубе "принципиально не дают" гостям петь песни на украинском языке. "С песней "Гулянка" Верки Сердючки звукорежиссер не успел сориентироваться, поскольку все куплеты поются на русском и по тексту нейтральные. Как только прозвучал припев на украинском с недопустимым смыслом, песня была остановлена. Наш звукорежиссер подрабатывает на свадьбах, где эту песню постоянно поют уже 20 лет, поэтому на автомате ее включил", - заявили в караоке-клубе. Отмечается, что после инцидента с персоналом проведена "разъяснительная работа", "чтобы не допустить подобное в будущем".* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20230519/artisty-1872692195.html

https://ria.ru/20220624/artisty-1797265506.html

краснодарский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, верка сердючка (андрей данилко), краснодарский край