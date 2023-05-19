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Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России - РИА Новости, 19.05.2023
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20:02 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/kaprin-1873029644.html
Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России
Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России - РИА Новости, 19.05.2023
Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России
Академик РАН и РАО, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн повторно избран... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T20:02
2023-05-19T20:02
общество
россия
самара
луганская народная республика
андрей каприн
российская академия наук
снг
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САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Академик РАН и РАО, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн повторно избран президентом Ассоциации онкологов России, сообщили в оргкомитете XII Съезда онкологов страны. В Самаре с 18 по 20 мая проходит XII Съезд онкологов России, в рамках которого в пятницу состоялось отчетно-выборное собрание членов ассоциации российских онкологов. Каприн поблагодарил участников голосования за оказанное доверие и выразил готовность активно участвовать в разрешении любых проблемных ситуаций членов ассоциации. Кроме того, он отметил широту географии представителей регионов России, которые несмотря на разницу во времени принимают участие в мероприятиях съезда онлайн. В Самару также прибыли онкологи из новых регионов, в частности из ЛНР и ДНР, уточнили в оргкомитете. Гостями мероприятия стали специалисты из стран СНГ, Европы, Азии. По словам Каприна, за последние годы онкологическая помощь многое приобрела. "Мы получили опорные точки – центры амбулаторной онкологической помощи, мы получили такое усиление первичного звена как информационный контроль, получили очень серьёзное финансирование вокруг программ, параллельно реализуется проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Центры амбулаторной онкологической помощи позволили оттянуть на себя тех пациентов, которые могут получать лечение амбулаторно, рядом с домом", - рассказал он журналистам. Программа мероприятия включает обсуждение актуальных вопросов организации медпомощи пациентам с онкологией. В первый день съезда участники представили экспертные мнения по такой тематике как паллиативная помощь в онкологии, работа медсестер, проблемы пациентов, начиная от реализации нацпроекта "Здравоохранение" в сфере онкологии, заканчивая рекомендациями по использованию настольных игр для психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями, инновации в онкологии. Важной составляющей съезда стали хирургические мастер-классы, транслировавшиеся прямо из операционных. В пятницу состоялись церемония открытия съезда, заседание научного совета отделения медицинских наук РАН.
https://sn.ria.ru/20230311/vospitanie-1857032509.html
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общество, россия, самара, луганская народная республика, андрей каприн, российская академия наук, снг
Общество, Россия, Самара, Луганская Народная Республика, Андрей Каприн, Российская академия наук, СНГ
Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России

Академик РАН и РАО Андрей Каприн повторно избран президентом Ассоциации онкологов России

© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : Предоставлено пресс-службой ФГБУ "НМИЦ радиологии"
Главный внештатный онколог Минздрава России, генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн. Архивное фото
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САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Академик РАН и РАО, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн повторно избран президентом Ассоциации онкологов России, сообщили в оргкомитете XII Съезда онкологов страны.
В Самаре с 18 по 20 мая проходит XII Съезд онкологов России, в рамках которого в пятницу состоялось отчетно-выборное собрание членов ассоциации российских онкологов.
«
"Андрей Дмитриевич Каприн был переизбран президентом Ассоциации онкологов России", - сказала собеседница агентства.
Каприн поблагодарил участников голосования за оказанное доверие и выразил готовность активно участвовать в разрешении любых проблемных ситуаций членов ассоциации. Кроме того, он отметил широту географии представителей регионов России, которые несмотря на разницу во времени принимают участие в мероприятиях съезда онлайн. В Самару также прибыли онкологи из новых регионов, в частности из ЛНР и ДНР, уточнили в оргкомитете. Гостями мероприятия стали специалисты из стран СНГ, Европы, Азии.
Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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По словам Каприна, за последние годы онкологическая помощь многое приобрела. "Мы получили опорные точки – центры амбулаторной онкологической помощи, мы получили такое усиление первичного звена как информационный контроль, получили очень серьёзное финансирование вокруг программ, параллельно реализуется проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Центры амбулаторной онкологической помощи позволили оттянуть на себя тех пациентов, которые могут получать лечение амбулаторно, рядом с домом", - рассказал он журналистам.
Программа мероприятия включает обсуждение актуальных вопросов организации медпомощи пациентам с онкологией. В первый день съезда участники представили экспертные мнения по такой тематике как паллиативная помощь в онкологии, работа медсестер, проблемы пациентов, начиная от реализации нацпроекта "Здравоохранение" в сфере онкологии, заканчивая рекомендациями по использованию настольных игр для психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями, инновации в онкологии. Важной составляющей съезда стали хирургические мастер-классы, транслировавшиеся прямо из операционных. В пятницу состоялись церемония открытия съезда, заседание научного совета отделения медицинских наук РАН.
Главный внештатный онколог Министерства здравоохранения Российской Федерации, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
Андрей Каприн: ревность к российским хирургам-онкологам была всегда
11 февраля, 11:00
 
ОбществоРоссияСамараЛуганская Народная РеспубликаАндрей КапринРоссийская академия наукСНГ
 
 
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