https://ria.ru/20230519/kaprin-1873029644.html

Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России

Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России - РИА Новости, 19.05.2023

Каприна переизбрали на должность президента Ассоциации онкологов России

Академик РАН и РАО, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн повторно избран... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T20:02

2023-05-19T20:02

2023-05-19T20:02

общество

россия

самара

луганская народная республика

андрей каприн

российская академия наук

снг

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САМАРА, 19 мая - РИА Новости. Академик РАН и РАО, главный внештатный специалист-онколог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России Андрей Каприн повторно избран президентом Ассоциации онкологов России, сообщили в оргкомитете XII Съезда онкологов страны. В Самаре с 18 по 20 мая проходит XII Съезд онкологов России, в рамках которого в пятницу состоялось отчетно-выборное собрание членов ассоциации российских онкологов. Каприн поблагодарил участников голосования за оказанное доверие и выразил готовность активно участвовать в разрешении любых проблемных ситуаций членов ассоциации. Кроме того, он отметил широту географии представителей регионов России, которые несмотря на разницу во времени принимают участие в мероприятиях съезда онлайн. В Самару также прибыли онкологи из новых регионов, в частности из ЛНР и ДНР, уточнили в оргкомитете. Гостями мероприятия стали специалисты из стран СНГ, Европы, Азии. По словам Каприна, за последние годы онкологическая помощь многое приобрела. "Мы получили опорные точки – центры амбулаторной онкологической помощи, мы получили такое усиление первичного звена как информационный контроль, получили очень серьёзное финансирование вокруг программ, параллельно реализуется проект "Борьба с онкологическими заболеваниями". Центры амбулаторной онкологической помощи позволили оттянуть на себя тех пациентов, которые могут получать лечение амбулаторно, рядом с домом", - рассказал он журналистам. Программа мероприятия включает обсуждение актуальных вопросов организации медпомощи пациентам с онкологией. В первый день съезда участники представили экспертные мнения по такой тематике как паллиативная помощь в онкологии, работа медсестер, проблемы пациентов, начиная от реализации нацпроекта "Здравоохранение" в сфере онкологии, заканчивая рекомендациями по использованию настольных игр для психологической реабилитации детей с онкозаболеваниями, инновации в онкологии. Важной составляющей съезда стали хирургические мастер-классы, транслировавшиеся прямо из операционных. В пятницу состоялись церемония открытия съезда, заседание научного совета отделения медицинских наук РАН.

https://sn.ria.ru/20230311/vospitanie-1857032509.html

https://ria.ru/20230211/kaprin-1851112082.html

россия

самара

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, самара, луганская народная республика, андрей каприн, российская академия наук, снг