https://ria.ru/20230519/kaliningrad-1872816078.html
Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер
Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер - РИА Новости, 19.05.2023
Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер
Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом.
2023-05-19T12:00
2023-05-19T12:00
2023-05-19T12:00
какая-то мистика
легенды
калининград
сокровища
ведьма
куршская коса
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Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер
Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом.
audio/mpeg
Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер
Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом.
audio/mpeg
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легенды, калининград, аудио, сокровища, ведьма, куршская коса
Какая-то мистика, легенды, Калининград, сокровища, Ведьма, Куршская коса
Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер
Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом.