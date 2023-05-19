https://ria.ru/20230519/kaliningrad-1872816078.html

Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер

Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер - РИА Новости, 19.05.2023

Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер

Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом.

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:00

2023-05-19T12:00

какая-то мистика

легенды

калининград

сокровища

ведьма

куршская коса

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Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом. audio/mpeg

Сезон "Легенды Калининграда". Трейлер Под Калининградом спрятан подземный город с заводами и аэродромами? "Янтарная Комната" и сокровища – выдумка или нет? Почему деревья в Куршской косе "танцуют" и как с этим могут быть связаны нацисты, ведьмы и НЛО? Как Камень Лжи "наказывает" врунов? Где можно встретить гномов, русалок и призраков? Изучаем легенды и байки, связанные с Калининградом. audio/mpeg

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калининград

куршская коса

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легенды, калининград, аудио, сокровища, ведьма, куршская коса