https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма - РИА Новости, 19.05.2023
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:21
2023-05-19T13:21
2023-05-19T13:21
пермский край
дмитрий махонин
пермь
туризм
дети
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872897291_110:0:1107:561_1920x0_80_0_0_abf59bfdf0ee434bb4063e9d3eeca046.jpg
ПЕРМЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.В четверг в Перми в рамках первого Всероссийского форума гостеприимства России состоялось открытое заседание Детского совета по туризму под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На нем обсуждались вопросы детского и семейного туризма, работа по профориентации в контексте промышленного туризма, а также проект "Дети едут к детям".В ходе заседания одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина предложила провести в Перми в следующем году первый форум "Дети едут к детям"."Дмитрий Махонин поручил региональным профильным ведомствам проработать вопрос с администрацией президента РФ о поддержке инициативы", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края, для региона это направление очень важно."Считаю, что проведение подобного мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе", – подчеркнул Махонин.Глава региона также добавил, что власти Пармского края готовы оказать содействие по включению конкурса "Молодые лидеры туризма" в перечень проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, в феврале 2022 года регион стал вторым субъектом РФ, где был создан Детский совет по туризму. Его члены наравне со взрослыми участвуют в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивают инфраструктуру региона. По данным пресс-службы губернатора, дети уже приняли участие в создании порядка 70 турмаршрутов по краю, благодаря совету также разработаны 35 маршрутов для предприятий.
https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html
https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html
пермский край
пермь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872897291_234:0:982:561_1920x0_80_0_0_c0221de21705f8c7f7f1739ccf0c57ba.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пермский край, дмитрий махонин, пермь, туризм, дети, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Пермский край, Дмитрий Махонин, Пермь, Туризм, Дети, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")
ПЕРМЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
В четверг в Перми в рамках первого Всероссийского форума гостеприимства России
состоялось открытое заседание Детского совета по туризму под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина
. На нем обсуждались вопросы детского и семейного туризма, работа по профориентации в контексте промышленного туризма, а также проект "Дети едут к детям".
В ходе заседания одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина предложила провести в Перми в следующем году первый форум "Дети едут к детям".
"Дмитрий Махонин поручил региональным профильным ведомствам проработать вопрос с администрацией президента РФ о поддержке инициативы", – говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Пермского края, для региона это направление очень важно.
"Считаю, что проведение подобного мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе", – подчеркнул Махонин.
Пермский край за 2022 год достиг рекордного объема турпотока
Глава региона также добавил, что власти Пармского края готовы оказать содействие по включению конкурса "Молодые лидеры туризма" в перечень проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
«
"Его победители смогут войти в состав Детского совета по туризму и заняться экспертной работой, направленной на повышение интереса к путешествиям самих детей. Эта инициатива уже высоко оценена федеральными коллегами, рассчитываем на дальнейшую поддержку, чтобы конкурс стал всероссийским. Это в первую очередь кадровый потенциал для туристической отрасли", – сказал он.
Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, в феврале 2022 года регион стал вторым субъектом РФ, где был создан Детский совет по туризму. Его члены наравне со взрослыми участвуют в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивают инфраструктуру региона. По данным пресс-службы губернатора, дети уже приняли участие в создании порядка 70 турмаршрутов по краю, благодаря совету также разработаны 35 маршрутов для предприятий.
В Перми передвинут знаменитый арт-объект "Счастье не за горами"