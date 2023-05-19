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Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма - РИА Новости, 19.05.2023
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13:21 19.05.2023
https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма - РИА Новости, 19.05.2023
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T13:21
2023-05-19T13:21
пермский край
дмитрий махонин
пермь
туризм
дети
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
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ПЕРМЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.В четверг в Перми в рамках первого Всероссийского форума гостеприимства России состоялось открытое заседание Детского совета по туризму под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На нем обсуждались вопросы детского и семейного туризма, работа по профориентации в контексте промышленного туризма, а также проект "Дети едут к детям".В ходе заседания одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина предложила провести в Перми в следующем году первый форум "Дети едут к детям"."Дмитрий Махонин поручил региональным профильным ведомствам проработать вопрос с администрацией президента РФ о поддержке инициативы", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края, для региона это направление очень важно."Считаю, что проведение подобного мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе", – подчеркнул Махонин.Глава региона также добавил, что власти Пармского края готовы оказать содействие по включению конкурса "Молодые лидеры туризма" в перечень проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, в феврале 2022 года регион стал вторым субъектом РФ, где был создан Детский совет по туризму. Его члены наравне со взрослыми участвуют в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивают инфраструктуру региона. По данным пресс-службы губернатора, дети уже приняли участие в создании порядка 70 турмаршрутов по краю, благодаря совету также разработаны 35 маршрутов для предприятий.
https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html
https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html
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пермский край, дмитрий махонин, пермь, туризм, дети, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
Пермский край, Дмитрий Махонин, Пермь, Туризм, Дети, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей")

Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма

© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Пермского краяПермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма
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ПЕРМЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
В четверг в Перми в рамках первого Всероссийского форума гостеприимства России состоялось открытое заседание Детского совета по туризму под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На нем обсуждались вопросы детского и семейного туризма, работа по профориентации в контексте промышленного туризма, а также проект "Дети едут к детям".
В ходе заседания одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина предложила провести в Перми в следующем году первый форум "Дети едут к детям".
"Дмитрий Махонин поручил региональным профильным ведомствам проработать вопрос с администрацией президента РФ о поддержке инициативы", – говорится в сообщении.
Как отметил губернатор Пермского края, для региона это направление очень важно.
"Считаю, что проведение подобного мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе", – подчеркнул Махонин.
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Глава региона также добавил, что власти Пармского края готовы оказать содействие по включению конкурса "Молодые лидеры туризма" в перечень проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".
«
"Его победители смогут войти в состав Детского совета по туризму и заняться экспертной работой, направленной на повышение интереса к путешествиям самих детей. Эта инициатива уже высоко оценена федеральными коллегами, рассчитываем на дальнейшую поддержку, чтобы конкурс стал всероссийским. Это в первую очередь кадровый потенциал для туристической отрасли", – сказал он.
Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, в феврале 2022 года регион стал вторым субъектом РФ, где был создан Детский совет по туризму. Его члены наравне со взрослыми участвуют в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивают инфраструктуру региона. По данным пресс-службы губернатора, дети уже приняли участие в создании порядка 70 турмаршрутов по краю, благодаря совету также разработаны 35 маршрутов для предприятий.
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