https://ria.ru/20230519/forum-1872894536.html

Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма

Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма - РИА Новости, 19.05.2023

Пермский край намерен провести в регионе форум детского семейного туризма

Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T13:21

2023-05-19T13:21

2023-05-19T13:21

пермский край

дмитрий махонин

пермь

туризм

дети

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

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ПЕРМЬ, 19 мая – РИА Новости. Власти Пермского края поддержали участников Детского совета по туризму, предложивших провести в Перми в 2024 году профильный форум, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.В четверг в Перми в рамках первого Всероссийского форума гостеприимства России состоялось открытое заседание Детского совета по туризму под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. На нем обсуждались вопросы детского и семейного туризма, работа по профориентации в контексте промышленного туризма, а также проект "Дети едут к детям".В ходе заседания одиннадцатиклассница, контент-менеджер Детского совета по туризму Софья Дрокина предложила провести в Перми в следующем году первый форум "Дети едут к детям"."Дмитрий Махонин поручил региональным профильным ведомствам проработать вопрос с администрацией президента РФ о поддержке инициативы", – говорится в сообщении.Как отметил губернатор Пермского края, для региона это направление очень важно."Считаю, что проведение подобного мероприятия на федеральном уровне оказало бы существенное влияние на развитие детского туризма в стране. Мы понимаем, что эта отрасль требует особого внимания с точки зрения обеспечения безопасности, организации мероприятий, поэтому готовы работать в этом ключе", – подчеркнул Махонин.Глава региона также добавил, что власти Пармского края готовы оказать содействие по включению конкурса "Молодые лидеры туризма" в перечень проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей".Как отмечает пресс-служба губернатора Пермского края, в феврале 2022 года регион стал вторым субъектом РФ, где был создан Детский совет по туризму. Его члены наравне со взрослыми участвуют в разработке, проектировании и апробации новых туристических направлений, оценивают инфраструктуру региона. По данным пресс-службы губернатора, дети уже приняли участие в создании порядка 70 турмаршрутов по краю, благодаря совету также разработаны 35 маршрутов для предприятий.

https://ria.ru/20230426/turpotok-1867914236.html

https://ria.ru/20230125/perm-1847281745.html

пермский край

пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пермский край, дмитрий махонин, пермь, туризм, дети, ано "рсв" ("россия – страна возможностей")