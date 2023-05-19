https://ria.ru/20230519/energodar-1872805319.html

Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения

Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.05.2023

Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения

Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T07:47

2023-05-19T07:47

2023-05-19T08:23

специальная военная операция на украине

энергодар

запорожская область

россия

владимир рогов

сергей шойгу

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он сообщил о минимум пяти "прилётах" на въезде в город. Рогов добавил, что целью обстрела стал КПП на въезде в город. Два "прилёта" зафиксированы в черте города и три - за городом. По предварительной информации, в результате обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. О пострадавших Рогов не сообщил.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230430/bpla-1868869874.html

энергодар

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энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс