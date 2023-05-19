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Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:47 19.05.2023 (обновлено: 08:23 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/energodar-1872805319.html
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения
Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:47
2023-05-19T08:23
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
россия
владимир рогов
сергей шойгу
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он сообщил о минимум пяти "прилётах" на въезде в город. Рогов добавил, что целью обстрела стал КПП на въезде в город. Два "прилёта" зафиксированы в черте города и три - за городом. По предварительной информации, в результате обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. О пострадавших Рогов не сообщил.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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энергодар
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энергодар, запорожская область, россия, владимир рогов, сергей шойгу, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения

Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар Запорожской области из тяжелых видов вооружений

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Энергодар
Стела на въезде в Энергодар - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Стела на въезде в Энергодар. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
«
"Сегодня начиная с шести утра по городу наносятся удары из тяжёлых видов вооружений", - написал Рогов в своем телеграмм-канале.
Он сообщил о минимум пяти "прилётах" на въезде в город.
Рогов добавил, что целью обстрела стал КПП на въезде в город. Два "прилёта" зафиксированы в черте города и три - за городом. По предварительной информации, в результате обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. О пострадавших Рогов не сообщил.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарЗапорожская областьРоссияВладимир РоговСергей ШойгуЗапорожская АЭС
 
 
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