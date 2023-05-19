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Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения - РИА Новости, 19.05.2023
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения
Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T07:47
2023-05-19T07:47
2023-05-19T08:23
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская область
россия
владимир рогов
сергей шойгу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости. Украинские войска с утра пятницы обстреливают Энергодар Запорожской области, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он сообщил о минимум пяти "прилётах" на въезде в город. Рогов добавил, что целью обстрела стал КПП на въезде в город. Два "прилёта" зафиксированы в черте города и три - за городом. По предварительной информации, в результате обстрела осколками посекло автомобиль местных жителей, которые ехали по своим делам. О пострадавших Рогов не сообщил.Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Сергей Шойгу, Запорожская АЭС
Украинские войска обстреливают Энергодар из тяжелого вооружения
Рогов: ВСУ обстреливают Энергодар Запорожской области из тяжелых видов вооружений