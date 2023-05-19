https://ria.ru/20230519/deti-1872856245.html

Бизнес и власти Ленобласти организовали отдых детей из ресурсного центра

Бизнес и власти Ленобласти организовали отдых детей из ресурсного центра - РИА Новости, 19.05.2023

Бизнес и власти Ленобласти организовали отдых детей из ресурсного центра

Администрация и предприниматели Ленинградской области объединились для организации Дня здоровья воспитанникам Тихвинского ресурсного центра, сообщил РИА Новости РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T11:37

2023-05-19T11:37

2023-05-19T11:37

ленинградская область

ленинградская область

всеволожский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая — РИА Новости. Администрация и предприниматели Ленинградской области объединились для организации Дня здоровья воспитанникам Тихвинского ресурсного центра, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, в рамках проекта при содействии комитета общественных коммуникаций Ленобласти для ребят из Тихвинского ресурсного центра состоялся первый выезд на курорт во Всеволожском районе. На территории "Охта парка" дети смогли посетить веревочный парк, покататься на колесе обозрения и летних тюбингах, а также побывать в динопарке и поесть вкусный обед."Социально важная задача власти ― организовать партнерство, в том числе с бизнес-сообществом, в интересах жителей. Сегодня на основе такого партнерства стартовал замечательный проект ― День здоровья для ребят из ресурсных центров. Он позволит детям получить новый опыт, положительные эмоции, провести день с пользой для своего здоровья и узнать что-то новое для себя", ― подчеркнула председатель комитета общественных коммуникаций Ленобласти Екатерина Путронен.Представитель "Охта парка" Денис Завазальский отметил, что у курорта существует ряд социальных программ, среди которых "День здоровья", "Лыжи мечты", "Путь к вершине", "Все на каток".

https://ria.ru/20230505/urok-1869935176.html

ленинградская область

всеволожский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ленинградская область, всеволожский район