https://ria.ru/20230519/delo-1872820882.html

После ЧП на железной дороге в Крыму возбудили уголовное дело о теракте

После ЧП на железной дороге в Крыму возбудили уголовное дело о теракте - РИА Новости, 19.05.2023

После ЧП на железной дороге в Крыму возбудили уголовное дело о теракте

По факту аварии на железной дороге под Симферополем открыли уголовное дело о теракте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T09:57

2023-05-19T09:57

2023-05-19T10:41

происшествия

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872669717_0:149:3154:1923_1920x0_80_0_0_a7b944e4aecc5180f5d9ceaf0967c554.jpg

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. По факту аварии на железной дороге под Симферополем открыли уголовное дело о теракте, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Накануне утром несколько вагонов с зерном сошли с путей на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе. Никто не пострадал. Как сообщили в компании "Крымская железная дорога", инцидент связан с "вмешательством посторонних". Повреждены оказались 130 метров полотна. К вечеру движение открыли вновь.Жители соседнего села рассказали РИА Новости, что перед ЧП отчетливо слышали взрыв.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, республика крым