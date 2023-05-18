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"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
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12:16 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/krym-1872579660.html
"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму
"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023
"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму
На железнодорожном перегоне недалеко от Симферополя сошли с путей вагоны с зерном, причиной инцидента называют подрыв. Кадры с места аварии — в фотоленте... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:16
2023-05-18T12:16
фото
республика крым
железная дорога
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На железнодорожном перегоне недалеко от Симферополя сошли с путей вагоны с зерном, причиной инцидента называют подрыв. Кадры с места аварии — в фотоленте Ria.ru.
республика крым
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РИА Новости
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фото, фото, республика крым, железная дорога
Фото, Республика Крым, Железная дорога

"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму

Читать ria.ru в
На железнодорожном перегоне недалеко от Симферополя сошли с путей вагоны с зерном, причиной инцидента называют подрыв. Кадры с места аварии — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.

© РИА Новости / Макс Ветров
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© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.

© РИА Новости / Макс Ветров
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2 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.

© РИА Новости / Макс Ветров
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3 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.

© РИА Новости / Макс Ветров
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4 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.

© РИА Новости / Макс Ветров
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5 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.

© РИА Новости / Макс Ветров
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6 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".

© РИА Новости / Макс Ветров
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7 из 8
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.

Вагоны с зерном сошли с рельсов в Симферопольском районе Крыма

Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.

© РИА Новости / Макс Ветров
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8 из 8
 
ФотоРеспублика КрымЖелезная дорога
 
 
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