"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму

ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.
ЧП произошло между станциями Чистенькая и Почтовое. С рельсов сошли около восьми вагонов грузового поезда.
"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.
"Утром отчетливо был слышен звук, похожий на взрыв, у нас даже задрожали окна. Позже появились сообщения о схождении неподалеку от нашего села с рельсов поезда", — рассказал житель села Чистенькое.
На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.
На месте аварии видны раскуроченные рельсы и шпалы. Часть вагонов лежат на обочине.
В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.
В район ЧП направили восстановительные поезда. Ремонтные бригады уже начали демонтаж поврежденного полотна.
Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.
Восстановить пути и открыть движение планируют в течение суток.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Работают представители правоохранительных органов.
"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".
"Крымская железная дорога" связала сход вагонов под Симферополем с "вмешательством посторонних лиц".
Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.
Глава республиканского парламента Владимир Константинов назвал ЧП "проделками украинской террористической команды" и людей, которых они подсылают.