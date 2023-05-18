https://ria.ru/20230518/krym-1872579660.html

"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму

"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму - РИА Новости, 18.05.2023

"Был слышен звук, похожий на взрыв": ЧП на железной дороге в Крыму

На железнодорожном перегоне недалеко от Симферополя сошли с путей вагоны с зерном, причиной инцидента называют подрыв. Кадры с места аварии — в фотоленте... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:16

2023-05-18T12:16

2023-05-18T12:16

фото

республика крым

железная дорога

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На железнодорожном перегоне недалеко от Симферополя сошли с путей вагоны с зерном, причиной инцидента называют подрыв. Кадры с места аварии — в фотоленте Ria.ru.

республика крым

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, республика крым, железная дорога