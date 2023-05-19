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"Сдерживавшие" Россию датские солдаты стали жертвой необычной напасти - РИА Новости, 19.05.2023
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06:43 19.05.2023 (обновлено: 15:12 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/daniya-1872801985.html
"Сдерживавшие" Россию датские солдаты стали жертвой необычной напасти
"Сдерживавшие" Россию датские солдаты стали жертвой необычной напасти - РИА Новости, 19.05.2023
"Сдерживавшие" Россию датские солдаты стали жертвой необычной напасти
Дизельные тепловые пушки, которыми отапливались палатки датских солдат, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли окружающий воздух, из-за чего... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T06:43
2023-05-19T15:12
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латвия
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дизельные тепловые пушки, которыми отапливались палатки датских солдат, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли окружающий воздух, из-за чего возник риск вреда здоровью военнослужащих, пишет издание DR Nyheder."Как недавно выяснилось, в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам", — говорится в статье. Тепловые пушки использовались для обогрева жилых и рабочих помещений датских солдат "холодной латвийской зимой"."Совершенно очевидно, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Ни на задании, ни в ходе обучения", — говорится в письме исполняющего обязанности министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена в парламент.После замеров ведомство начало расследование, при этом солдатский профсоюз Дании сложившимся положением дел "недоволен, но рад, что проблема наконец решается".В мае прошлого года Дания по запросу НАТО направила в Латвию около 800 солдат. Как утверждает DR Nyheder, это было сделано для пресечения "мечтаний русских об экспансии" и "обеспечения безопасности" восточного фланга альянса. В апреле 2023 года участие Дании в миссии НАТО в Латвии было официально завершено.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, дания, латвия, россия, нато
В мире, Дания, Латвия, Россия, НАТО
"Сдерживавшие" Россию датские солдаты стали жертвой необычной напасти

DR: служившие в Латвии датские солдаты пострадали от воздействия тепловых пушек

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий НАТО в Латвии
Военнослужащий НАТО в Латвии - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
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Военнослужащий НАТО в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дизельные тепловые пушки, которыми отапливались палатки датских солдат, дислоцированных в Латвии в рамках миссии НАТО, загрязняли окружающий воздух, из-за чего возник риск вреда здоровью военнослужащих, пишет издание DR Nyheder.
"Как недавно выяснилось, в лагерных палатках и на близлежащей местности было зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам", — говорится в статье. Тепловые пушки использовались для обогрева жилых и рабочих помещений датских солдат "холодной латвийской зимой".
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"Совершенно очевидно, что датские солдаты не должны жить в палатках с загрязнением воздуха. Ни на задании, ни в ходе обучения", — говорится в письме исполняющего обязанности министра обороны страны Троэльса Лунда Поульсена в парламент.
После замеров ведомство начало расследование, при этом солдатский профсоюз Дании сложившимся положением дел "недоволен, но рад, что проблема наконец решается".
В мае прошлого года Дания по запросу НАТО направила в Латвию около 800 солдат. Как утверждает DR Nyheder, это было сделано для пресечения "мечтаний русских об экспансии" и "обеспечения безопасности" восточного фланга альянса. В апреле 2023 года участие Дании в миссии НАТО в Латвии было официально завершено.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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