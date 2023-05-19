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Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
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15:59 19.05.2023 (обновлено: 16:33 19.05.2023)
https://ria.ru/20230519/avtomobil-1872965351.html
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации
Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:59
2023-05-19T16:33
надежные люди
республика дагестан
chevrolet
снг
зиявудин магомедов
каспийск
россия
хунзахский район
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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз, участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Дагестане в пятницу завершила работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз. На церемонии закрытия выставки были объявлены победители, а СПК "Знатные люди" из Хунзахского района Дагестана решением экспертной комиссии получил особый приз – новый внедорожник Chevrolet Niva. "Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить", – приводятся в сообщении слова председателя СПК Зиявудина Магомедова. Выставка проходила с 16 по 19 мая на площадке стадиона "Анжи-Арена" в городе Каспийске. Здесь было представлено более 450 голов сельхозживотных из 26 регионов России и стран СНГ.
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республика дагестан, chevrolet, снг, зиявудин магомедов, каспийск, россия, хунзахский район
Надежные люди, Республика Дагестан, Chevrolet, СНГ, Зиявудин Магомедов, Каспийск, Россия, Хунзахский район
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации

Животновод из Дагестана передаст выигранный на выставке коз автомобиль в зону спецоперации

© Фото : пресс-служба правительства ДагестанаПремьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель СПК “Знатные люди” Зиявудин Магомедов
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель СПК “Знатные люди” Зиявудин Магомедов - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Дагестана
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов и руководитель СПК “Знатные люди” Зиявудин Магомедов
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз, участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства республики.
В Дагестане в пятницу завершила работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз. На церемонии закрытия выставки были объявлены победители, а СПК "Знатные люди" из Хунзахского района Дагестана решением экспертной комиссии получил особый приз – новый внедорожник Chevrolet Niva.
"Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить", – приводятся в сообщении слова председателя СПК Зиявудина Магомедова.
Выставка проходила с 16 по 19 мая на площадке стадиона "Анжи-Арена" в городе Каспийске. Здесь было представлено более 450 голов сельхозживотных из 26 регионов России и стран СНГ.
 
Надежные людиРеспублика ДагестанChevroletСНГЗиявудин МагомедовКаспийскРоссияХунзахский район
 
 
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