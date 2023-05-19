https://ria.ru/20230519/avtomobil-1872965351.html
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации
Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз,... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T15:59
2023-05-19T15:59
2023-05-19T16:33
надежные люди
республика дагестан
chevrolet
снг
зиявудин магомедов
каспийск
россия
хунзахский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872970077_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_735a77e7016b2c22fd1ecb47fca830f9.jpg
МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз, участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Дагестане в пятницу завершила работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз. На церемонии закрытия выставки были объявлены победители, а СПК "Знатные люди" из Хунзахского района Дагестана решением экспертной комиссии получил особый приз – новый внедорожник Chevrolet Niva. "Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить", – приводятся в сообщении слова председателя СПК Зиявудина Магомедова. Выставка проходила с 16 по 19 мая на площадке стадиона "Анжи-Арена" в городе Каспийске. Здесь было представлено более 450 голов сельхозживотных из 26 регионов России и стран СНГ.
каспийск
россия
хунзахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872970077_0:25:1104:853_1920x0_80_0_0_72465d45339a2b0f0ea09b8a958d90a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, chevrolet, снг, зиявудин магомедов, каспийск, россия, хунзахский район
Надежные люди, Республика Дагестан, Chevrolet, СНГ, Зиявудин Магомедов, Каспийск, Россия, Хунзахский район
Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации
Животновод из Дагестана передаст выигранный на выставке коз автомобиль в зону спецоперации