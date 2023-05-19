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Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации

Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации - РИА Новости, 19.05.2023

Животновод из Дагестана передаст выигранный автомобиль в зону спецоперации

Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз,... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T15:59

2023-05-19T15:59

2023-05-19T16:33

надежные люди

республика дагестан

chevrolet

снг

зиявудин магомедов

каспийск

россия

хунзахский район

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МАХАЧКАЛА, 19 мая - РИА Новости. Руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) из Дагестана пообещал передать автомобиль, выигранный на выставке племенных овец и коз, участникам специальной военной операции, сообщили в пресс-службе правительства республики. В Дагестане в пятницу завершила работу XXIII Российская выставка племенных овец и коз. На церемонии закрытия выставки были объявлены победители, а СПК "Знатные люди" из Хунзахского района Дагестана решением экспертной комиссии получил особый приз – новый внедорожник Chevrolet Niva. "Я уверен, весь Дагестан меня поддержит, эта машина будет намного полезнее в зоне СВО. Ключи отправятся в нужном направлении, а мы будем пешком ходить", – приводятся в сообщении слова председателя СПК Зиявудина Магомедова. Выставка проходила с 16 по 19 мая на площадке стадиона "Анжи-Арена" в городе Каспийске. Здесь было представлено более 450 голов сельхозживотных из 26 регионов России и стран СНГ.

каспийск

россия

хунзахский район

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

республика дагестан, chevrolet, снг, зиявудин магомедов, каспийск, россия, хунзахский район