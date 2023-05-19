https://ria.ru/20230519/allergiya-1872785160.html

Врач рассказал, какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу

Врач рассказал, какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу - РИА Новости, 19.05.2023

Врач рассказал, какие продукты опасны для людей с аллергией на пыльцу

Человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на некоторые продукты питания, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир... РИА Новости, 19.05.2023

2023-05-19T02:15

2023-05-19T02:15

2023-05-19T02:15

общество

здоровье

владимир болибок

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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Человек с аллергией на пыльцу может начать реагировать на некоторые продукты питания, предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он объяснил, что связывает березу с яблоками, а полынь – с подсолнечным маслом.Некоторые пищевые продукты содержат органические соединения, близкие по структуре к аллергенам пыльцы, отметил Болибок."В состав разных растений могут входить похожие по структуре белки. При поллинозе триггером служит пыльца, а дальше это переходит уже в пищевую аллергию", – сказал он.В частности, яблоки могут вызывать патологическую реакцию у людей, чувствительных к пыльце березы, а подсолнечное масло – у пациентов с аллергией на полынь, уточнил врач."Самая частая перекрестная аллергия – это пыльца березы и яблоки или персики. При аллергии на пыльцу злаковых трав, тимофеевки или костера, часто бывает перекрестная реакция на злаковые продукты, например, ячменное пиво. С реакцией на полынь часто сочетается перекрестная аллергия на семена подсолнечника и подсолнечное масло", – перечислил Болибок.Перекрестная аллергия вовсе не обязательно становится спутницей поллиноза, реакция пациентов на продукты, химический состав которых напоминает пыльцу, всегда очень индивидуальна, добавил он."Кто-то при перекрестной аллергии может употреблять термически обработанные продукты: например, свежее яблоко человек съесть не может, но может съесть повидло", – привел пример Болибок.По его словам, для эффективного лечения аллергии необходимо выяснить, какое вещество является ее главной причиной, а какое вызывает перекрестную реакцию. Сделать это можно с помощью молекулярной диагностики, то есть специального анализа, советует Болибок.Существует еще одна группа продуктов, к которой при поллинозе нужно относиться с осторожностью, продолжил врач. Это семена бобовых растений, способные усилить любую аллергическую реакцию."Бобовые продукты – фасоль, горох, соя – содержат достаточно много гистамина. Это вещество, которое усиливает воспалительную реакцию. Если аллергик употребляет продукты с высоким содержанием гистамина, у него может снизиться порог чувствительности, и он будет реагировать на совершенно незначительные доли аллергенов, которые иначе не вызывали бы у него никакой реакции", – заключил Владимир Болибок в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20230502/allergiya-1869219879.html

https://ria.ru/20230504/allergiya-1869124802.html

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общество, здоровье, владимир болибок