https://ria.ru/20230518/yuar-1872633709.html
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных - РИА Новости, 18.05.2023
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных
Представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать на этих выходных в Москву, заявили РИА... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T14:03
2023-05-18T14:03
2023-05-18T14:56
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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать на этих выходных в Москву, заявили РИА Новости в посольстве республики в России, не уточнив, с кем планируются встречи."Насколько нам известно, представитель планирует прибыть на этих выходных в Москву. Посланники приезжают первыми и только потом президенты. Но у нас нет деталей того, что они будут обсуждать", - сказал он.В дипмиссии не уточнили имя посланника, а также с кем он будет встречаться в российской столице.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230518/razgovor-1872590787.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юар, москва, россия, в мире
ЮАР, Москва, Россия, В мире
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных
Представитель президента ЮАР может приехать в Москву с мирной инициативой на выходных
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать на этих выходных в Москву, заявили РИА Новости в посольстве республики в России, не уточнив, с кем планируются встречи.
"Насколько нам известно, представитель планирует прибыть на этих выходных в Москву. Посланники приезжают первыми и только потом президенты. Но у нас нет деталей того, что они будут обсуждать", - сказал он.
В дипмиссии не уточнили имя посланника, а также с кем он будет встречаться в российской столице.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса
ранее сообщил, что от лица стран Африки
поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным
и Владимиром Зеленским
, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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