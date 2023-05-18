https://ria.ru/20230518/yuar-1872633709.html

Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных

Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных - РИА Новости, 18.05.2023

Представитель президента ЮАР может приехать в Москву на выходных

Представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать на этих выходных в Москву, заявили РИА... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:03

2023-05-18T14:03

2023-05-18T14:56

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Представитель президента ЮАР по вопросу инициативы африканских стран по урегулированию кризиса на Украине может приехать на этих выходных в Москву, заявили РИА Новости в посольстве республики в России, не уточнив, с кем планируются встречи."Насколько нам известно, представитель планирует прибыть на этих выходных в Москву. Посланники приезжают первыми и только потом президенты. Но у нас нет деталей того, что они будут обсуждать", - сказал он.В дипмиссии не уточнили имя посланника, а также с кем он будет встречаться в российской столице.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, представив им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230518/razgovor-1872590787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

юар, москва, россия, в мире