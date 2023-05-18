https://ria.ru/20230518/vertolety-1872563951.html
"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты
"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты - РИА Новости, 18.05.2023
"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты
"Рособоронэкспорт" представит линейку модернизированных с учетом опыта боевых действий военных вертолетов на HeliRussia 2023, сообщил глава "Росборонэкспорта"... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T10:51
2023-05-18T10:51
2023-05-18T10:51
безопасность
москва
александр михеев
рособоронэкспорт
технологии
ка-52 "аллигатор"
ми-17в-5
ми-35м
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит линейку модернизированных с учетом опыта боевых действий военных вертолетов на HeliRussia 2023, сообщил глава "Росборонэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании. "Большинство продвигаемых сегодня "Рособоронэкспортом" российских вертолетов хорошо известны на мировом рынке и занимают топовые позиции в своих сегментах. При этом российская вертолетная промышленность постоянно работает над модернизацией машин с учетом опыта их эксплуатации в том числе в боевых условиях", - сообщил Михеев. "Рособоронэкспорт" представит российские военные вертолеты на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, которая проходит с 18 по 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. "Многие вертолеты получили новые российские силовые установки, современные авиационные средства поражения, системы связи и бортовые комплексы обороны, показавшие высокие результаты работы и надежность", - добавил он. В составе экспозиции "Рособоронэкспорта" на HeliRussia 2023 - боевой разведывательно-ударный Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой Ми-35М. Кроме того, гостям выставки представят модернизированные версии боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортного Ми-171Ш, легкого многоцелевого Ка-226Т, а также транспортно-десантный вертолет Ми-26Т2В. Михеев напомнил, что за время своей работы с 2001 года компания поставила свыше 1200 вертолетов партнерам более чем из 45 стран мира. По его словам, сегодня российские разработчики и производители вертолетной техники уверенно обеспечивают потребности отечественных заказчиков и иностранных партнеров, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.
https://ria.ru/20230518/rostekh-1872514082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, москва, александр михеев, рособоронэкспорт, технологии, ка-52 "аллигатор", ми-17в-5, ми-35м
Безопасность, Москва, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Технологии, Ка-52 "Аллигатор", Ми-17В-5, Ми-35М
"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты
"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты на выставке HeliRussia
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости.
"Рособоронэкспорт" представит линейку модернизированных с учетом опыта боевых действий военных вертолетов на HeliRussia 2023, сообщил глава "Росборонэкспорта" Александр Михеев, слова
которого приводят в пресс-службе компании.
"Большинство продвигаемых сегодня "Рособоронэкспортом" российских вертолетов хорошо известны на мировом рынке и занимают топовые позиции в своих сегментах. При этом российская вертолетная промышленность постоянно работает над модернизацией машин с учетом опыта их эксплуатации в том числе в боевых условиях", - сообщил Михеев.
"Ростех" на выставке HeliRussia 2023 представит более 100 разработок
"Рособоронэкспорт" представит российские военные вертолеты на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, которая проходит с 18 по 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве
.
"Многие вертолеты получили новые российские силовые установки, современные авиационные средства поражения, системы связи и бортовые комплексы обороны, показавшие высокие результаты работы и надежность", - добавил он.
В составе экспозиции "Рособоронэкспорта" на HeliRussia 2023 - боевой разведывательно-ударный Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой Ми-35М. Кроме того, гостям выставки представят модернизированные версии боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортного Ми-171Ш, легкого многоцелевого Ка-226Т, а также транспортно-десантный вертолет Ми-26Т2В. Михеев напомнил, что за время своей работы с 2001 года компания поставила свыше 1200 вертолетов партнерам более чем из 45 стран мира.
По его словам, сегодня российские разработчики и производители вертолетной техники уверенно обеспечивают потребности отечественных заказчиков и иностранных партнеров, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.
"Ростех" показал новую радиостанцию для полевой связи