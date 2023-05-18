https://ria.ru/20230518/vertolety-1872563951.html

"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты

"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты - РИА Новости, 18.05.2023

"Рособоронэкспорт" представит модернизированные боевые вертолеты

"Рособоронэкспорт" представит линейку модернизированных с учетом опыта боевых действий военных вертолетов на HeliRussia 2023, сообщил глава "Росборонэкспорта"... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T10:51

2023-05-18T10:51

2023-05-18T10:51

безопасность

москва

александр михеев

рособоронэкспорт

технологии

ка-52 "аллигатор"

ми-17в-5

ми-35м

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" представит линейку модернизированных с учетом опыта боевых действий военных вертолетов на HeliRussia 2023, сообщил глава "Росборонэкспорта" Александр Михеев, слова которого приводят в пресс-службе компании. "Большинство продвигаемых сегодня "Рособоронэкспортом" российских вертолетов хорошо известны на мировом рынке и занимают топовые позиции в своих сегментах. При этом российская вертолетная промышленность постоянно работает над модернизацией машин с учетом опыта их эксплуатации в том числе в боевых условиях", - сообщил Михеев. "Рособоронэкспорт" представит российские военные вертолеты на Международной выставке вертолетной индустрии HeliRussia 2023, которая проходит с 18 по 20 мая в МВЦ "Крокус Экспо" в Москве. "Многие вертолеты получили новые российские силовые установки, современные авиационные средства поражения, системы связи и бортовые комплексы обороны, показавшие высокие результаты работы и надежность", - добавил он. В составе экспозиции "Рособоронэкспорта" на HeliRussia 2023 - боевой разведывательно-ударный Ка-52, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 и транспортно-боевой Ми-35М. Кроме того, гостям выставки представят модернизированные версии боевого вертолета Ми-28НЭ, военно-транспортного Ми-171Ш, легкого многоцелевого Ка-226Т, а также транспортно-десантный вертолет Ми-26Т2В. Михеев напомнил, что за время своей работы с 2001 года компания поставила свыше 1200 вертолетов партнерам более чем из 45 стран мира. По его словам, сегодня российские разработчики и производители вертолетной техники уверенно обеспечивают потребности отечественных заказчиков и иностранных партнеров, в том числе по линии военно-технического сотрудничества.

https://ria.ru/20230518/rostekh-1872514082.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, москва, александр михеев, рособоронэкспорт, технологии, ка-52 "аллигатор", ми-17в-5, ми-35м