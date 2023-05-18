https://ria.ru/20230518/upts-1872624094.html

Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ

Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ - РИА Новости, 18.05.2023

Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ

Число репрессированных священнослужителей канонической Украинской православной церкви с февраля выросло с 50 до 75 человек, жизнь и здоровье некоторых из них... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

2023-05-18T13:36

религия

украина

житомирская область

сумская область

антониу гутерреш

александр бойков

украинская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число репрессированных священнослужителей канонической Украинской православной церкви с февраля выросло с 50 до 75 человек, жизнь и здоровье некоторых из них под угрозой, следует из обращения вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку. "Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 75 священников православной церкви и сотни членов общины", – говорится в обращении, предоставленном Мельниковым РИА Новости. В феврале в обращении российского подразделения комитета к ОБСЕ указывалось, что репрессированы "по меньшей мере более 50 священников православной церкви на территории Украины", а также "более ста человек из общины Украинской православной церкви и несколько человек из еврейской общины". Украинские священнослужители, добавил в обращении Мельников, подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применяется физическая сила, видеоролики с доказательствами этого доступны в YouTube. "Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим конвенциям, законам и нормативным актам", – говорится в обращении. В частности, в адрес правозащитников поступили обращения в защиту священника из Новоград-Волынского района Житомирской области Юрия Миронеца и настоятеля храма села Дептовка Сумской области протоиерея Александра Бойко, которые, по данным Мельникова, были арестованы сотрудниками СБУ и вот уже много месяцев содержатся в различных СИЗО Украины. "В настоящее время священнослужители находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах. По предварительной информации, перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки. Их жизнь и здоровье находятся под угрозой", – сказано в обращении. "Считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры. Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение в управление верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической Православной церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН предупредительных действий", – заключил в обращении Мельников. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html

https://ria.ru/20230514/molitva-1871704800.html

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