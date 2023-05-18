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Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ - РИА Новости, 18.05.2023
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Религия
 
13:36 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/upts-1872624094.html
Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ
Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ - РИА Новости, 18.05.2023
Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ
Число репрессированных священнослужителей канонической Украинской православной церкви с февраля выросло с 50 до 75 человек, жизнь и здоровье некоторых из них... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:36
2023-05-18T13:36
религия
украина
житомирская область
сумская область
антониу гутерреш
александр бойков
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число репрессированных священнослужителей канонической Украинской православной церкви с февраля выросло с 50 до 75 человек, жизнь и здоровье некоторых из них под угрозой, следует из обращения вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку. "Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 75 священников православной церкви и сотни членов общины", – говорится в обращении, предоставленном Мельниковым РИА Новости. В феврале в обращении российского подразделения комитета к ОБСЕ указывалось, что репрессированы "по меньшей мере более 50 священников православной церкви на территории Украины", а также "более ста человек из общины Украинской православной церкви и несколько человек из еврейской общины". Украинские священнослужители, добавил в обращении Мельников, подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применяется физическая сила, видеоролики с доказательствами этого доступны в YouTube. "Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим конвенциям, законам и нормативным актам", – говорится в обращении. В частности, в адрес правозащитников поступили обращения в защиту священника из Новоград-Волынского района Житомирской области Юрия Миронеца и настоятеля храма села Дептовка Сумской области протоиерея Александра Бойко, которые, по данным Мельникова, были арестованы сотрудниками СБУ и вот уже много месяцев содержатся в различных СИЗО Украины. "В настоящее время священнослужители находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах. По предварительной информации, перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки. Их жизнь и здоровье находятся под угрозой", – сказано в обращении. "Считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры. Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение в управление верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической Православной церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН предупредительных действий", – заключил в обращении Мельников. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230517/upts-1872394139.html
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украина, житомирская область, сумская область, антониу гутерреш, александр бойков, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, обсе, оон, иван мельников
Религия, Украина, Житомирская область, Сумская область, Антониу Гутерреш, Александр Бойков, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ОБСЕ, ООН, Иван Мельников
Правозащитники заявили о росте числа репрессированных священников УПЦ

Правозащитник: число репрессированных священников УПЦ за три месяца выросло наполовину

© Фото : СБУСотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре
Сотрудники СБУ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : СБУ
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Число репрессированных священнослужителей канонической Украинской православной церкви с февраля выросло с 50 до 75 человек, жизнь и здоровье некоторых из них под угрозой, следует из обращения вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова к генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу и верховному комиссару ООН по правам человека Волкеру Тюрку.
"Репрессиям подвергаются по меньшей мере более 75 священников православной церкви и сотни членов общины", – говорится в обращении, предоставленном Мельниковым РИА Новости.
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В феврале в обращении российского подразделения комитета к ОБСЕ указывалось, что репрессированы "по меньшей мере более 50 священников православной церкви на территории Украины", а также "более ста человек из общины Украинской православной церкви и несколько человек из еврейской общины".
Украинские священнослужители, добавил в обращении Мельников, подвергаются гонениям и незаконному преследованию, в отношении многих применяется физическая сила, видеоролики с доказательствами этого доступны в YouTube. "Сотни и сотни православных священников сейчас подвергаются преследованиям и дискриминации на территории Украины, что противоречит Конвенции о гражданских и политических правах, а также многим другим конвенциям, законам и нормативным актам", – говорится в обращении.
В частности, в адрес правозащитников поступили обращения в защиту священника из Новоград-Волынского района Житомирской области Юрия Миронеца и настоятеля храма села Дептовка Сумской области протоиерея Александра Бойко, которые, по данным Мельникова, были арестованы сотрудниками СБУ и вот уже много месяцев содержатся в различных СИЗО Украины. "В настоящее время священнослужители находятся в состоянии различной степени тяжести в следственных изоляторах. По предварительной информации, перенесли длительное оказание давления на них и даже пытки. Их жизнь и здоровье находятся под угрозой", – сказано в обращении.
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"Считаю, что никто не может подвергаться преследованиям по признаку веры. Прошу вас принять к сведению данную информацию, направить обращение в управление верховного комиссара ООН по правам человека для принятия мер с целью предотвращения дискриминации и дальнейшего преследования представителей канонической Православной церкви, как в указанных конкретных случаях, так и в других случаях, а также содействовать в принятии УВКПЧ ООН предупредительных действий", – заключил в обращении Мельников.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей территории Украины. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств так называемой "антиукраинской деятельности".
 
РелигияУкраинаЖитомирская областьСумская областьАнтониу ГутеррешАлександр БойковУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦОБСЕООНИван Мельников
 
 
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