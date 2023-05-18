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Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге - РИА Новости, 18.05.2023
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11:43 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/universitet-1872579106.html
Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге
Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге - РИА Новости, 18.05.2023
Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге
Рособрнадзор опроверг РИА Новости информацию о том, что ведомство проводит внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T11:43
2023-05-18T11:43
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
европейский университет
россия
происшествия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рособрнадзор опроверг РИА Новости информацию о том, что ведомство проводит внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Ранее в университете РИА Новости сообщили, что прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете выездную проверку исполнения законодательства об образовании. "Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку", - говорится в сообщении. В ведомстве также перенаправили вопросы по проверке в прокуратуру Санкт-Петербурга.
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санкт-петербург
россия
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санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), европейский университет, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Европейский университет, Россия, Происшествия
Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге

Рособрнадзор опроверг информацию о проверке в Европейском университете в Санкт-Петербурге

© Фото : Европейский Университет в Санкт-ПетербургеЗдание Европейского университета в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Европейский Университет в Санкт-Петербурге
Здание Европейского университета в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рособрнадзор опроверг РИА Новости информацию о том, что ведомство проводит внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге.
Ранее в университете РИА Новости сообщили, что прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете выездную проверку исполнения законодательства об образовании.
"Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку", - говорится в сообщении.
В ведомстве также перенаправили вопросы по проверке в прокуратуру Санкт-Петербурга.
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Санкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Европейский университетРоссияПроисшествия
 
 
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