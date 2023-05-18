https://ria.ru/20230518/universitet-1872579106.html

Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге

Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге - РИА Новости, 18.05.2023

Рособрнадзор заявил, что не проверяет Европейский университет в Петербурге

Рособрнадзор опроверг РИА Новости информацию о том, что ведомство проводит внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T11:43

2023-05-18T11:43

2023-05-18T11:43

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

европейский университет

россия

происшествия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Рособрнадзор опроверг РИА Новости информацию о том, что ведомство проводит внеплановую проверку в Европейском университете в Санкт-Петербурге. Ранее в университете РИА Новости сообщили, что прокуратура и Рособрнадзор проводят в Европейском университете выездную проверку исполнения законодательства об образовании. "Рособрнадзор не проводит в данном вузе внеплановую проверку", - говорится в сообщении. В ведомстве также перенаправили вопросы по проверке в прокуратуру Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20230510/vshe-1870861092.html

санкт-петербург

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), европейский университет, россия, происшествия