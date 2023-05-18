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Миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне - РИА Новости, 18.05.2023
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13:37 18.05.2023 (обновлено: 13:47 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872624882.html
Миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне
Миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне - РИА Новости, 18.05.2023
Миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне
Миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня - начале июля, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:37
2023-05-18T13:47
в мире
украина
россия
сергей лавров
африка
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня - начале июля, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается инициативы президента (ЮАР Сирила - ред.) Рамафозы - действительно он позвонил по телефону президенту (РФ Владимиру - ред.) Путину, выдвинул эту идею. Президент сказал, что он всегда готов разговаривать со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в мире была стабильная ситуация", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Уганды."Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня - начале июля... Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям", - отметил Лавров.Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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в мире, украина, россия, сергей лавров, африка
В мире, Украина, Россия, Сергей Лавров, Африка
Миссия африканских стран по Украине посетит Россию в июне

Лавров: миссия африканских стран по Украине посетит Россию ориентировочно в середине июня

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня - начале июля, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается инициативы президента (ЮАР Сирила - ред.) Рамафозы - действительно он позвонил по телефону президенту (РФ Владимиру - ред.) Путину, выдвинул эту идею. Президент сказал, что он всегда готов разговаривать со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в мире была стабильная ситуация", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Уганды.
"Сейчас на уровне экспертов обсуждается содержание такого предстоящего контакта, его даты будут согласованы на общеприемлемой основе. Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня - начале июля... Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям", - отметил Лавров.
Ранее Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с Путиным и Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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