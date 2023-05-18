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Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
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07:35 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872534605.html
Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине
Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине
Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать помощь, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:35
2023-05-18T07:35
китай
украина
россия
ли хуэй
владимир зеленский
андрей ермак
в мире
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ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать помощь, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями. Как сообщил в четверг МИД Китая, Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям. "Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР. О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран - Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию - для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса. В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230518/knr-1872514413.html
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китай, украина, россия, ли хуэй, владимир зеленский, андрей ермак, в мире
Китай, Украина, Россия, Ли Хуэй, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, В мире
Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине

Спецпредставитель КНР: Пекин играет конструктивную роль в облегчении ситуации на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЛи Хуэй
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ли Хуэй. Архивное фото
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ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать помощь, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.
Как сообщил в четверг МИД Китая, Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям.
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
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"Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.
О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая Ли Хуэй посетит пять стран - Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию - для обсуждения со всеми сторонами политического урегулирования украинского кризиса.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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КитайУкраинаРоссияЛи ХуэйВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакВ мире
 
 
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