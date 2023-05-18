Спецпредставитель КНР отметил роль Пекина в облегчении ситуации на Украине
Спецпредставитель КНР: Пекин играет конструктивную роль в облегчении ситуации на Украине
Ли Хуэй. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Китай играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать помощь, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.
Как сообщил в четверг МИД Китая, Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи Владимиром Зеленским, главой его офиса Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям.
"Китай по-своему играет конструктивную роль в облегчении гуманитарной ситуации на Украине, будет продолжать оказывать Украине помощь по мере сил", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.