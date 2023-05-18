https://ria.ru/20230518/ukraina-1872420295.html

Такого от Зеленского не ждали. Президента Украины обвинили в помощи России

Такого от Зеленского не ждали. Президента Украины обвинили в помощи России - РИА Новости, 18.05.2023

Такого от Зеленского не ждали. Президента Украины обвинили в помощи России

Главу Верховного суда Украины Всеволода Князева уличили в получении взятки в 2,8 миллиона долларов. Для Зеленского это очень кстати: теперь он без проблем... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:00

2023-05-18T08:10

жилье

украина

россия

франция

константин жеваго

владимир зеленский

оксана соколовская

лондонская фондовая биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871662412_0:49:2639:1533_1920x0_80_0_0_e76df84797fb8b993ae49bcbf65ce117.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Главу Верховного суда Украины Всеволода Князева уличили в получении взятки в 2,8 миллиона долларов. Для Зеленского это очень кстати: теперь он без проблем добьет последний самостоятельный орган в судебной ветви власти. Об обстоятельствах произошедшего и последствиях — в материале РИА Новости.Правосудие по-киевскиВзятку якобы дал опальный олигарх Константин Жеваго. По тому же делу проходят еще 18 судей, но их статус пока не определен. Поводом к масштабной облаве послужило решение Верховного суда об отмене признания недействительными договоров купли-продажи свыше 40% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОКа), принадлежащих структурам Жеваго.В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что преступление выявил агент под прикрытием. Он зафиксировал переговоры о взятке представителей банка "Финансы и кредит" с адвокатом одной из юридических контор. Первое заседание суда по ПГОКу должно было состояться 15 марта, но его перенесли, поскольку не согласовали сумму незаконного вознаграждения. К 19 апреля все урегулировали и Жеваго получил нужное решение, а спустя пару недель Князев якобы распределил деньги между сообщниками. Первый транш он получил 3 мая, второй — 15-го, и его взяли с поличным.Несмотря на серьезность обвинений, арестовать главу Верховного суда не так-то просто. Коллеги Князева должны выразить ему недоверие. Это уже сделали: подписались 138 из 142 человек. Затем за 24 часа правоохранительные органы готовят и вручают подозрение. Параллельно генпрокурор или его первый зам обращается в Высший совет правосудия с ходатайством объявить подозрение и меру пресечения в виде содержания под стражей. Это тоже пройденный этап. Теперь Высший антикоррупционный суд избирает меру пресечения.Офис президента Украины (ОП) дистанцировался от скандала, чтобы подстраховаться от возможных эксцессов. Как утверждают местные СМИ, команда Зеленского якобы узнала о возбуждении уголовного дела только после обысков.Охота на олигархаЖеваго занимает пятую строчку в украинском рейтинге Forbes. Покинул страну год назад. У Киева к нему множество претензий, главная пока — растрата 113 миллионов долларов банка "Финансы и кредит". По версии следствия, Жеваго выдавал своим компаниям ничем не обоснованные займы.Его задержали во Франции, но не экстрадировали. Он остался жить в Куршевеле под залог в миллион евро. Два раза в неделю отмечается в отделении полиции.Киевские власти наложили арест на имущество Жеваго, чтобы в дальнейшем использовать его для компенсации ущерба клиентам обанкротившегося банка. В частности, заморозили свыше 50% уставного капитала Полтавского, Еристовского и Билановского горно-обогатительных комбинатов. Кроме того, еще с нулевых тянулась борьба за 40% Полтавского ГОКа: бывшие акционеры оспаривают продажу доли предприятия.Слово обвиняемомуЖеваго отрицает взятку и считает все случившееся провокацией команды Зеленского. Он подчеркнул, что 19 апреля Верховный суд принял решение в интересах публичной и уважаемой компании, торгующейся на основной площадке Лондонской фондовой биржи. По его словам, так Полтавский ГОК защитили от рейдерского захвата, в котором хотели поучаствовать граждане России.Управляющий партнер юридической компании "Ильяшев и партнеры" Михаил Ильяшев, представлявший интересы Жеваго, уверяет, что никому взяток не давал и вообще не понимает, о чем идет речь. Судью задержали для очередного пересмотра дела по Полтавскому ГОКу, полагает он.Впрочем, среди юристов есть и другие мнения. В частности, Оксана Соколовская, защищавшая в 2016-м россиянина Евгения Ерофеева, удивилась, почему за главу Верховного суда взялись лишь сейчас. Князев, получивший высокую должность в 2021-м, давно "перестал чувствовать землю под ногами" и действовал абсурдно, говорит она.Вертикаль властиАтака на Верховный суд в целом в интересах Зеленского. Во-первых, это укладывается в его стратегию борьбы с олигархами. Во-вторых, способствует усилению давления на судебную власть.Судьи и так в жестких тисках из-за страха быть обвиненными в "работе на врага", если станут выносить "неправильные" решения. Верховный суд пытался отстоять независимость. К примеру, отменил запрет депутату Гео Леросу посещать заседания Верховной рады. Теперь об этом можно забыть. По данным СМИ, Князева заменят на близкого к ОП главу Кассационного гражданского суда Бориса Гулько."Зеленский продемонстрировал, что на Украине нет человека, которого он не смог бы при желании арестовать. Заодно удовлетворил запрос населения на борьбу с коррупцией. Как показывает исследование Центра Разумкова, 53% украинцев считают коррупционеров главными внутренними врагами, и только 47% указывают на агентуру России", — отмечает эксперт Финансового университета Денис Денисов.По мнению политолога Александра Дудчака, Зеленский не борется с коррупцией, а направляет ее в нужное русло, чтобы деньги не проносили мимо него. Со времен правления Петра Порошенко ситуация почти не изменилась. "Задержание Князева изобразят как борьбу со взятками, чтобы порадовать сограждан, но не более того. Само дело Полтавского ГОКа свидетельствует о том, что систему, порождающую коррупцию, никто ликвидировать не собирается", — указывает эксперт.Конечно, Князев — не единственный коррупционер в украинских судах. А эта взятка — настоящий подарок для Зеленского. Теперь все увидят, какой он принципиальный в борьбе с казнокрадами.

https://ria.ru/20230515/slovakiya-1871321076.html

https://ria.ru/20230414/ukraina-1865110660.html

https://ria.ru/20230310/ukraina-1856731186.html

украина

россия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жилье, украина, россия, франция, константин жеваго, владимир зеленский, оксана соколовская, лондонская фондовая биржа, forbes, верховная рада украины, политика