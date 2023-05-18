https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html

Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата"

Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата" - РИА Новости, 18.05.2023

Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата"

Задержанный треш-стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета, следователи... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T23:42

2023-05-18T23:42

2023-05-18T23:42

происшествия

россия

волгоградская область

волгоград

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Задержанный треш-стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета, следователи завели против него уголовное дело о незаконном лишении свободы с насилием и покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Волгоградской области. В четверг полиция информировала, что в Волгограде задержан треш-стример, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях. Прямой эфир увидели пользователи и пожаловались в правоохранительные органы. По информации СК, 31-летний мужчина пришел домой к 18-летней знакомой, где принял наркотики. По данным ведомства, находясь под воздействием запрещенных веществ, он в течение суток избивал девушку, стрелял в нее из травматического пистолета, а днем в четверг запустил трансляцию в соцсетях, где демонстрировал издевательства. "Следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п."в,г" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Девушке оказали медицинскую помощь.

https://ria.ru/20210402/pushkov-1603934545.html

https://ria.ru/20220529/donaty-1791502466.html

россия

волгоградская область

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)