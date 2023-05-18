https://ria.ru/20230518/tresh-strimer-1872783151.html
Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата"
Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата" - РИА Новости, 18.05.2023
Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата"
Задержанный треш-стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета, следователи... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:42
2023-05-18T23:42
2023-05-18T23:42
происшествия
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волгоградская область
волгоград
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ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Задержанный треш-стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета, следователи завели против него уголовное дело о незаконном лишении свободы с насилием и покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Волгоградской области. В четверг полиция информировала, что в Волгограде задержан треш-стример, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях. Прямой эфир увидели пользователи и пожаловались в правоохранительные органы. По информации СК, 31-летний мужчина пришел домой к 18-летней знакомой, где принял наркотики. По данным ведомства, находясь под воздействием запрещенных веществ, он в течение суток избивал девушку, стрелял в нее из травматического пистолета, а днем в четверг запустил трансляцию в соцсетях, где демонстрировал издевательства. "Следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п."в,г" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Девушке оказали медицинскую помощь.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, волгоградская область, волгоград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Волгоград, Следственный комитет России (СК РФ)
Стример из Волгограда сутки избивал девушку и стрелял в нее из "травмата"
СК: стример в Волгограде сутки избивал и стрелял из травматического пистолета в девушку
ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Задержанный треш-стример из Волгограда, который в прямом эфире грозил убить девушку, сутки избивал ее и стрелял в нее из травматического пистолета, следователи завели против него уголовное дело о незаконном лишении свободы с насилием и покушении на убийство, сообщает СУ СКР по Волгоградской области.
В четверг полиция информировала, что в Волгограде задержан треш-стример, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях. Прямой эфир увидели пользователи и пожаловались в правоохранительные органы.
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По информации СК, 31-летний мужчина пришел домой к 18-летней знакомой, где принял наркотики. По данным ведомства, находясь под воздействием запрещенных веществ, он в течение суток избивал девушку, стрелял в нее из травматического пистолета, а днем в четверг запустил трансляцию в соцсетях, где демонстрировал издевательства.
"Следственным отделом по Краснооктябрьскому району города Волгоград следственного управления СКР по области возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных п."в,г" ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия), ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство)", - говорится в сообщении СК.
Отмечается, что мужчина задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Девушке оказали медицинскую помощь.
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