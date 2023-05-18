https://ria.ru/20230518/tresh-1872729871.html
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку - РИА Новости, 18.05.2023
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку
Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:21
2023-05-18T18:21
2023-05-18T18:22
происшествия
волгоград
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg
ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг в полицию обратились несколько человек и сообщили, что какой-то мужчина ведет онлайн-трансляцию в соцсетях и держит на мушке пистолета девушку, на лице которой следы избиения. Отмечается, что по некоторым признакам было похоже, что дело происходит в Волгограде. "В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что девушку госпитализировали. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет. Полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html
волгоград
волгоградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_0a2126414373110e00a99cfe7f49698a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку
Волгоградская полиция задержала треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку
ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости.
Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД
по Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг в полицию обратились несколько человек и сообщили, что какой-то мужчина ведет онлайн-трансляцию в соцсетях и держит на мушке пистолета девушку, на лице которой следы избиения. Отмечается, что по некоторым признакам было похоже, что дело происходит в Волгограде.
"В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что девушку госпитализировали. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет. Полиция проводит проверку.
"Это уже за гранью". Кто угрожает россиянам "расправой в прямом эфире"