https://ria.ru/20230518/tresh-1872729871.html

В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку

В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку - РИА Новости, 18.05.2023

В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку

Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:21

2023-05-18T18:21

2023-05-18T18:22

происшествия

волгоград

волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:0:2831:1592_1920x0_80_0_0_3ba4483cf02ad38122dd2abb7ce90e3a.jpg

ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг в полицию обратились несколько человек и сообщили, что какой-то мужчина ведет онлайн-трансляцию в соцсетях и держит на мушке пистолета девушку, на лице которой следы избиения. Отмечается, что по некоторым признакам было похоже, что дело происходит в Волгограде. "В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что девушку госпитализировали. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет. Полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20230407/kriminal-1863553518.html

волгоград

волгоградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)