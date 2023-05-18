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В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку - РИА Новости, 18.05.2023
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18:21 18.05.2023 (обновлено: 18:22 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/tresh-1872729871.html
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку - РИА Новости, 18.05.2023
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку
Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:21
2023-05-18T18:22
происшествия
волгоград
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области. По информации ведомства, в четверг в полицию обратились несколько человек и сообщили, что какой-то мужчина ведет онлайн-трансляцию в соцсетях и держит на мушке пистолета девушку, на лице которой следы избиения. Отмечается, что по некоторым признакам было похоже, что дело происходит в Волгограде. "В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении полиции. Отмечается, что девушку госпитализировали. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет. Полиция проводит проверку.
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волгоград
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происшествия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Волгоград, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде треш-стример угрожал в прямом эфире убить девушку

Волгоградская полиция задержала треш-стримера, угрожавшего в прямом эфире убить девушку

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудник полиции . Архивное фото
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ВОЛГОГРАД, 18 мая – РИА Новости. Полицейские в Волгограде задержали треш-стримера, который с оружием в руках угрожал убить девушку во время трансляции в соцсетях, сообщает ГУ МВД по Волгоградской области.
По информации ведомства, в четверг в полицию обратились несколько человек и сообщили, что какой-то мужчина ведет онлайн-трансляцию в соцсетях и держит на мушке пистолета девушку, на лице которой следы избиения. Отмечается, что по некоторым признакам было похоже, что дело происходит в Волгограде.
"В кратчайшие сроки полицейские установили место событий и личность угрожавшего. 30-летний мужчина задержан в квартире в Краснооктябрьском районе Волгограда. Там же с различными травмами обнаружена 18-летняя жительница областного центра", - говорится в сообщении полиции.
Отмечается, что девушку госпитализировали. По данным ведомства, у мужчины изъяли травматический пистолет. Полиция проводит проверку.
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