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Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 18.05.2023
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Туризм
 
18:00 18.05.2023 (обновлено: 18:01 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/stambul-1872724326.html
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 18.05.2023
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул
Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:00
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туризм
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москва
стамбул
boeing 777-200
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. Они начнутся с 5 июня и будут выполняться дважды в неделю совместно с "Икаром" на 440-кресельном Boeing-777-200. Билеты туда-обратно на начало июня перевозчик сейчас продает почти за 30 тысяч рублей, включая багаж.Ранее Nordwind анонсировала прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран (Иран), которые начнутся с 1 июня.
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новости - туризм, москва, стамбул, boeing 777-200, nordwind airlines
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Стамбул, Boeing 777-200, Nordwind Airlines
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул

Nordwind с 5 июня запускает прямые рейсы из Москвы в Стамбул

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика.
Они начнутся с 5 июня и будут выполняться дважды в неделю совместно с "Икаром" на 440-кресельном Boeing-777-200.
Билеты туда-обратно на начало июня перевозчик сейчас продает почти за 30 тысяч рублей, включая багаж.
Ранее Nordwind анонсировала прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран (Иран), которые начнутся с 1 июня.
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ТуризмНовости - ТуризмМоскваСтамбулBoeing 777-200Nordwind Airlines
 
 
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