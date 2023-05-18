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Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул

Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 18.05.2023

Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул

Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T18:00

2023-05-18T18:00

2023-05-18T18:01

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. Они начнутся с 5 июня и будут выполняться дважды в неделю совместно с "Икаром" на 440-кресельном Boeing-777-200. Билеты туда-обратно на начало июня перевозчик сейчас продает почти за 30 тысяч рублей, включая багаж.Ранее Nordwind анонсировала прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран (Иран), которые начнутся с 1 июня.

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новости - туризм, москва, стамбул, boeing 777-200, nordwind airlines