https://ria.ru/20230518/stambul-1872724326.html
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул - РИА Новости, 18.05.2023
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул
Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T18:00
2023-05-18T18:00
2023-05-18T18:01
туризм
новости - туризм
москва
стамбул
boeing 777-200
nordwind airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794408012_0:240:3006:1931_1920x0_80_0_0_6eecfe9da69cdceba2e465a924bb6486.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Российская авиакомпания Nordwind запускает рейсы из Москвы в Стамбул, сообщила пресс-служба перевозчика. Они начнутся с 5 июня и будут выполняться дважды в неделю совместно с "Икаром" на 440-кресельном Boeing-777-200. Билеты туда-обратно на начало июня перевозчик сейчас продает почти за 30 тысяч рублей, включая багаж.Ранее Nordwind анонсировала прямые рейсы из Санкт-Петербурга в Тегеран (Иран), которые начнутся с 1 июня.
https://ria.ru/20230517/gruziya-1872451267.html
москва
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794408012_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_55eda5e16e1ec855b41473b732a770cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, москва, стамбул, boeing 777-200, nordwind airlines
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Стамбул, Boeing 777-200, Nordwind Airlines
Российская авиакомпания открывает рейсы из Москвы в Стамбул
Nordwind с 5 июня запускает прямые рейсы из Москвы в Стамбул