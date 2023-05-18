https://ria.ru/20230518/spetsoperatsiya-1872775238.html
Спецоперация, 18 мая: близкая перспектива освобождения Артемовска
Спецоперация, 18 мая: близкая перспектива освобождения Артемовска - РИА Новости, 18.05.2023
Спецоперация, 18 мая: близкая перспектива освобождения Артемовска
Перспектива полного освобождения Артемовска "достаточно близка", заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T23:15
2023-05-18T23:15
2023-05-18T23:22
специальная военная операция на украине
украина
денис пушилин
владимир путин
россия
сша
алексей кулемзин (донецк)
министерство обороны сша
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перспектива полного освобождения Артемовска "достаточно близка", заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин. Он добавил, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино. По его словам, ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект. Позднее в ходе общения с журналистами Пушилин отметил, что количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника. Ход операции В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска. В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37. По данным МО России, "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских боевиков и наемников, а также 11 единиц техники. Группировка войск ВС РФ "Восток", уточнили в ведомстве, нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 150 боевиков убитыми и ранеными, восемь единиц техники, включая один комплекс ПВО "Стрела-10". Кроме того, на херсонском направлении за сутки были уничтожены более 35 украинских боевиков, боевая бронированная машина, а также три автомобиля. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 боевиков. В ведомстве добавили, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников. Начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский заявил РИА Новости, что российские военные на купянском направлении уничтожили три украинских дрона "Фурия", минометный расчет и склад с боеприпасами. Обстановка в новых регионах Мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка получили повреждения здание больницы и ряд многоквартирных домов. Кроме того, пострадала женщина в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сказал в эфире телеканала "Россия 24", что украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области. Он добавил, что украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая. Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области, они ликвидированы. Министр здравоохранения ДНР Дмитрий Гарцев написал в своем телеграм-канале, что медсестра Илона Чмырук, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка, погибла в результате обстрела города. Обстановка в Москве Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сказал в ходе брифинга, что после разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются. В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Уганды отметил, что миссия африканских стран по Украине планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня - начале июля. Он подчеркнул, что США ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине. Обстановка в миреГазета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне сообщила, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. Посольство РФ в Вашингтоне заявило, что США предпочитают не замечать, что Киев, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих террористических действий Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями сказал, что панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров. Газета Financial Times полагает, что США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах. Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач отметил в эфире радиостанции Zet, что Польша и весь Европейский союз опасаются того, что на Украине возникнет "замороженный конфликт". Замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи заявил, что Великобритания поставила на Украину обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины. Ватиканский сайт il Sismografo сообщил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского "для обсуждения достижения перемирия" на Украине. Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала в ходе брифинга, что поврежденную систему ПВО Patriot на Украине починили и вернули в строй.
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https://ria.ru/20230517/obstrel-1872428250.html
https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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украина, денис пушилин, владимир путин, россия, сша, алексей кулемзин (донецк), министерство обороны сша, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, в мире, артемовск
Специальная военная операция на Украине, Украина, Денис Пушилин, Владимир Путин, Россия, США, Алексей Кулемзин (Донецк), Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, В мире, Артемовск
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Перспектива полного освобождения Артемовска "достаточно близка", заявил РИА Новости в четверг врио главы ДНР Денис Пушилин.
Он добавил, что под контролем украинских войск в Артемовске остаются небольшой участок частного сектора и район Домино. По его словам, ситуация на флангах в Артемовске улучшается, их усиление дало эффект.
Контрнаступление ВСУ началось. И не там, где его ожидали
Позднее в ходе общения с журналистами Пушилин отметил, что количество обстрелов ДНР со стороны украинских сил возросло, это может быть связано с подготовкой к контрнаступлению, но силы РФ делают все возможное, чтобы подавить огневые точки противника.
В Минобороны России сообщили, что ВС РФ в ночь на четверг уничтожили групповыми ударами крылатых ракет "значительные запасы вооружения и боеприпасов" Украины. Кроме того, штурмовые отряды при активной поддержке ВДВ продолжают освобождение Артемовска.
В ведомстве отметили, что российские военные уничтожили в ДНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
По данным МО России, "Южная" группировка ВС РФ на донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских боевиков и наемников, а также 11 единиц техники.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Группировка войск ВС РФ "Восток", уточнили в ведомстве, нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, в результате украинская сторона потеряла за сутки до 150 боевиков убитыми и ранеными, восемь единиц техники, включая один комплекс ПВО "Стрела-10". Кроме того, на херсонском направлении за сутки были уничтожены более 35 украинских боевиков, боевая бронированная машина, а также три автомобиля. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 130 боевиков.
В ведомстве добавили, что истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-24 в районе Славянска в ДНР, системы ПВО - вертолет Ми-8 в Запорожской области, а также 11 беспилотников.
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ "Запад" Сергей Зыбинский заявил РИА Новости, что российские военные на купянском направлении уничтожили три украинских дрона "Фурия", минометный расчет и склад с боеприпасами.
США похоронили Украину: деньги на войну закончатся в июле
Обстановка в новых регионах
Мэр Донецка Алексей Кулемзин
написал в своем телеграм-канале, что в результате обстрела Куйбышевского района Донецка получили повреждения здание больницы и ряд многоквартирных домов. Кроме того, пострадала женщина в результате обстрела Кировского района Донецка украинскими войсками.
Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий
сказал в эфире телеканала "Россия 24", что украинские войска практически каждый день бьют по объектам инфраструктуры, школам, сельскохозяйственным объектам в Запорожской области. Он добавил, что украинские войска активизировали диверсионную деятельность в Запорожской области с начала мая.
Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов
сообщил РИА Новости, что попытка проникновения группы украинских диверсантов пресечена в Запорожской области
, они ликвидированы.
Министр здравоохранения ДНР
Дмитрий Гарцев написал в своем телеграм-канале, что медсестра Илона Чмырук, оказывавшая первую помощь раненным при взрыве снаряда в Петровском районе Донецка
, погибла в результате обстрела города.
Бьют по гражданским: последствия обстрела Донецка
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков
сказал в ходе брифинга, что после разговора президентов РФ
и ЮАР Владимира Путина
и Сирила Рамафосы
решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются.
В свою очередь глава МИД России Сергей Лавров
по итогам переговоров с главой МИД Уганды
отметил, что миссия африканских стран по Украине
планирует посетить Россию ориентировочно в середине июня - начале июля. Он подчеркнул, что США
ни сейчас, ни в обозримом будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации на Украине.
Газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне
сообщила, что министерство обороны США не возражает против возможного предоставления Украине истребителей F-16 другими странами.
Посольство РФ в Вашингтоне
заявило, что США предпочитают не замечать, что Киев
, заручившись американской всесторонней поддержкой, не скрывает своих террористических действий
Спецпредставитель КНР
по делам Евразии Ли Хуэй
в ходе переговоров с украинскими властями сказал, что панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров.
Газета Financial Times полагает, что США считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию на местах.
Херш с вами! Европейцы устали от Украины
Глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач
отметил в эфире радиостанции Zet, что Польша и весь Европейский союз опасаются того, что на Украине возникнет "замороженный конфликт".
Замглавы британского минобороны Джеймса Хиппи заявил, что Великобритания
поставила на Украину обещанные ранее самоходные артиллерийские установки AS-90, а также бронетранспортеры и бронемашины.
Ватиканский сайт il Sismografo сообщил, что президент России Владимир Путин и Владимир Зеленский
согласились провести переговоры со спецпосланниками папы Римского "для обсуждения достижения перемирия" на Украине.
Представитель Пентагона Сабрина Сингх сказала в ходе брифинга, что поврежденную систему ПВО Patriot на Украине починили и вернули в строй.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине