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В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 18.05.2023
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12:08 18.05.2023 (обновлено: 12:18 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/razgovor-1872590787.html
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 18.05.2023
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР
Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:08
2023-05-18T12:18
юар
украина
россия
африка
владимир путин
сирил рамафоса
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что был телефонный разговор Путина и Рамафосы, весьма конструктивный, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли был такой разговор между президентами и правда ли Путин дал согласие на принятие такой миссии.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230517/ukraina-1872396100.html
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юар, украина, россия, африка, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, в мире
ЮАР, Украина, Россия, Африка, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР

Песков: телефонный разговор Путина и президента ЮАР Рамафосы был конструктивным

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБольшой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле
Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что был телефонный разговор Путина и Рамафосы, весьма конструктивный, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли был такой разговор между президентами и правда ли Путин дал согласие на принятие такой миссии.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
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ЮАРУкраинаРоссияАфрикаВладимир ПутинСирил РамафосаДмитрий ПесковВ мире
 
 
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