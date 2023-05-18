В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР
Песков: телефонный разговор Путина и президента ЮАР Рамафосы был конструктивным
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Большой Кремлевский дворец, собор святого Архистратига Михаила, колокольня Ивана Великого и Спасская башня в Кремле. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что был телефонный разговор Путина и Рамафосы, весьма конструктивный, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли был такой разговор между президентами и правда ли Путин дал согласие на принятие такой миссии.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.