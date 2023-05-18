https://ria.ru/20230518/razgovor-1872590787.html

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР - РИА Новости, 18.05.2023

В Кремле оценили телефонный разговор Путина и президента ЮАР

Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:08

2023-05-18T12:08

2023-05-18T12:18

юар

украина

россия

африка

владимир путин

сирил рамафоса

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина и президента ЮАР Сирила Рамафосы был конструктивным и продолжительным, Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Вы знаете, что был телефонный разговор Путина и Рамафосы, весьма конструктивный, весьма продолжительный, и действительно господин Рамафоса говорил о том, что, конечно, Африка как крупнейший континент тоже считает необходимым заявить свой голос в международных усилиях по урегулированию известной ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, правда ли был такой разговор между президентами и правда ли Путин дал согласие на принятие такой миссии.Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентами РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230517/ukraina-1872396100.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

юар, украина, россия, африка, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, в мире