https://ria.ru/20230518/rakety-1872749034.html

Столтенберг приветствовал поставки Украине крылатых ракет

Столтенберг приветствовал поставки Украине крылатых ракет - РИА Новости, 18.05.2023

Столтенберг приветствовал поставки Украине крылатых ракет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует заявления стран альянса о поставках Киеву крылатых ракет, а также тренировку украинских пилотов для работы РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:31

2023-05-18T19:31

2023-05-18T20:19

в мире

украина

россия

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дмитрий песков

сергей лавров

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приветствует заявления стран альянса о поставках Киеву крылатых ракет, а также тренировку украинских пилотов для работы на западных военных самолетах. "Я приветствую недавние заявления союзников по поставкам крылатых ракет и обучению украинских пилотов по использованию западных боевых самолетов", - сказал он на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии. Великобритания 11 мая сообщила, что передает Украине крылатые ракеты Storm Shadow (дальность поражения экспортной модификации - около 250 километров). При этом, по данным CNN, Лондон получил заверения от Киева, что они будут использоваться только по целям на территориях, которую Украина считает своей, но не по "материковой" России. С тех пор Киев несколько раз нанес удары этими ракетами по Луганску. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что это потребует адекватного ответа. Передача Лондоном дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву ведет к серьезной эскалации украинского конфликта, отмечал МИД РФ. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20230518/rakety-1872735504.html

https://ria.ru/20230515/oruzhie-1872007330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, сергей лавров, йенс столтенберг, нато