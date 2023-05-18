Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оформление раздела KazanForum
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
20:09 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/postavki-1872755900.html
Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан
Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан - РИА Новости, 18.05.2023
Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан
Россия готова наращивать поставки в Таджикистан товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, а также транспортных... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T20:09
2023-05-18T20:09
xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
россия
таджикистан
казань
марат хуснуллин
организация исламского сотрудничества
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872755484_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_4424678cd94eac2929cfa632559ecfbb.jpg
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Таджикистан товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, а также транспортных средств, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что сегодня в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, в рамках которой обсуждалось развитие товарооборота между странами, инвестиционное взаимодействие и ряд крупных совместных проектов в промышленной сфере. Как отметил вице-премьер, положительная динамика сохраняется и в этом году. "В первом квартале 2023 года тоже сохранилась положительная динамика взаимной торговли. Причем видим значительный потенциал по ее наращиванию. Готовы увеличивать поставки товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, транспортных средств, химической промышленности", - сообщил Хуснуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20230518/perevozki-1872658670.html
россия
таджикистан
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872755484_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_951cece90268b894fe96560ece56a7a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, таджикистан, казань, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Россия, Таджикистан, Казань, Марат Хуснуллин, Организация исламского сотрудничества

Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада (слева направо) на торжественном открытии международной выставки "RUSSIA HALAL EXPO" 2023 в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада (слева направо) на торжественном открытии международной выставки RUSSIA HALAL EXPO 2023 в рамках XIV Международного экономического форума Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада (слева направо) на торжественном открытии международной выставки "RUSSIA HALAL EXPO" 2023 в рамках XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum"
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Таджикистан товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, а также транспортных средств, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Он сообщил, что сегодня в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, в рамках которой обсуждалось развитие товарооборота между странами, инвестиционное взаимодействие и ряд крупных совместных проектов в промышленной сфере.
«
"Устойчивую динамику показывают торгово-экономические связи. В 2022 году товарооборот увеличился до 1,4 миллиарда долларов. Это на 18% больше, чем в 2021 году, и это абсолютный рекорд за последние 20 лет. Экспорт из России вырос почти на 20%, до 1,3 миллиарда долларов. Российский импорт увеличился на 4%, в стоимостном выражении до 103,3 миллиона долларов", - написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Как отметил вице-премьер, положительная динамика сохраняется и в этом году.
"В первом квартале 2023 года тоже сохранилась положительная динамика взаимной торговли. Причем видим значительный потенциал по ее наращиванию. Готовы увеличивать поставки товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, транспортных средств, химической промышленности", - сообщил Хуснуллин.
Генеральный директор АНО Евразийская Агрологистика, д.т.н., профессор Алевтина Кириллова и торговый представитель РФ в Азербайджанской Республике Руслан Мирсаяпов на сессии на XIV Международном экономическом форуме Россия - Исламский мир: KazanForum - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Мирсаяпов: Азербайджан готов расширять возможности перевозок с Россией
Вчера, 15:55
Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
XIV Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"РоссияТаджикистанКазаньМарат ХуснуллинОрганизация исламского сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала