https://ria.ru/20230518/postavki-1872755900.html

Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан

Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан - РИА Новости, 18.05.2023

Хуснуллин: Россия готова наращивать поставки в Таджикистан

Россия готова наращивать поставки в Таджикистан товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, а также транспортных... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:09

2023-05-18T20:09

2023-05-18T20:09

xiv международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

россия

таджикистан

казань

марат хуснуллин

организация исламского сотрудничества

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КАЗАНЬ, 18 мая - РИА Новости. Россия готова наращивать поставки в Таджикистан товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, химической промышленности, а также транспортных средств, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он сообщил, что сегодня в рамках Международного экономического форума "Россия - исламский мир: KazanForum" провел встречу с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода, в рамках которой обсуждалось развитие товарооборота между странами, инвестиционное взаимодействие и ряд крупных совместных проектов в промышленной сфере. Как отметил вице-премьер, положительная динамика сохраняется и в этом году. "В первом квартале 2023 года тоже сохранилась положительная динамика взаимной торговли. Причем видим значительный потенциал по ее наращиванию. Готовы увеличивать поставки товаров сельского хозяйства, деревообработки, металлургии, транспортных средств, химической промышленности", - сообщил Хуснуллин. Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проводится в столице Татарстана с 2009 года и является площадкой для укрепления торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. Указом президента РФ с нынешнего года форум получил федеральный статус. В этом году он проходит в Казани 18-19 мая. Оргкомитет форума возглавляет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20230518/perevozki-1872658670.html

россия

таджикистан

казань

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, таджикистан, казань, марат хуснуллин, организация исламского сотрудничества