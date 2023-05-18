https://ria.ru/20230518/pomosch-1872525202.html

В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта

В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта - РИА Новости, 18.05.2023

В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта

Американский журналист Джексон Хинкл осудил финансовую помощь Украине из-за количества бездомных ветеранов в США, об этом он написал в своем Twitter. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T03:40

2023-05-18T03:40

2023-05-18T03:40

в мире

сша

украина

киев

вооруженные силы украины

twitter

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151385/30/1513853063_0:289:5527:3398_1920x0_80_0_0_ebe4b9a6d5dab1f73f3a2e092c229340.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл осудил финансовую помощь Украине из-за количества бездомных ветеранов в США, об этом он написал в своем Twitter."Зачем мы отправляем деньги на Украину, когда у нас в США примерно 20 тысяч бездомных ветеранов?", — задается вопросом журналист.Ранее о бедственном положении американских ветеранов писала газета The New York Post. Согласно изданию, бездомных ветеранов США начали выселять из гостиниц, чтобы освободить места для мигрантов.Как сообщило агентство Reuters, в американском обществе стремительно падает поддержка киевских властей. Опрос Reuters/Ipsos показал, что за последний год уровень поддержки Украины среди американцев снизился на 15 процентов.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов.Американские политики, выступающие за сокращение поддержки Киева, все чаще ссылаются на коррупцию на Украине и призывают к тщательному аудиту расходов. Об этой проблеме еще перед выборами в конгресс заговорили республиканцы, которые обещали снизить расходы. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.

https://ria.ru/20230305/tramp-1855912118.html

https://ria.ru/20230516/podderzhka-1872251256.html

сша

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, twitter, нато