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В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта
В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта - РИА Новости, 18.05.2023
В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта
Американский журналист Джексон Хинкл осудил финансовую помощь Украине из-за количества бездомных ветеранов в США, об этом он написал в своем Twitter. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T03:40
2023-05-18T03:40
2023-05-18T03:40
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Американский журналист Джексон Хинкл осудил финансовую помощь Украине из-за количества бездомных ветеранов в США, об этом он написал в своем Twitter."Зачем мы отправляем деньги на Украину, когда у нас в США примерно 20 тысяч бездомных ветеранов?", — задается вопросом журналист.Ранее о бедственном положении американских ветеранов писала газета The New York Post. Согласно изданию, бездомных ветеранов США начали выселять из гостиниц, чтобы освободить места для мигрантов.Как сообщило агентство Reuters, в американском обществе стремительно падает поддержка киевских властей. Опрос Reuters/Ipsos показал, что за последний год уровень поддержки Украины среди американцев снизился на 15 процентов.После начала российской спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО начали оказывать киевскому режиму финансовую помощь и поставлять боевую технику для ВСУ на миллиарды долларов.Американские политики, выступающие за сокращение поддержки Киева, все чаще ссылаются на коррупцию на Украине и призывают к тщательному аудиту расходов. Об этой проблеме еще перед выборами в конгресс заговорили республиканцы, которые обещали снизить расходы. Россия неоднократно заявляла, что поддержка Запада и поставки оружия ВСУ только затягивают конфликт.
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в мире, сша, украина, киев, вооруженные силы украины, twitter, нато
В мире, США, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Twitter, НАТО
В США возмутились помощью Украине из-за одного постыдного факта
Американский журналист Хинкл осудил помощь Украине из-за положения ветеранов в США