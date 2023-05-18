https://ria.ru/20230518/pkhuket-1872692609.html

Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах

Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах - РИА Новости, 18.05.2023

Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах

Одиннадцать человек из числа российских туристов, пострадавших в среду в аварии многоместного быстроходного катера, пока остаются в больницах, но угрозы их... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T16:59

2023-05-18T16:59

2023-05-18T16:59

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БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек из числа российских туристов, пострадавших в среду в аварии многоместного быстроходного катера, пока остаются в больницах, но угрозы их жизни нет, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Пхукет в своем телеграм-канале. Также российские дипломаты сообщают, что навестили в четверг пострадавших россиян в больницах. "Со стороны генконсульства всем пострадавшим оказывается необходимая консультационная поддержка и иная помощь", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в больницы после аварии катера был доставлен 21 россиянин, однако десять российских туристов, получивших легкие травмы, после оказания медицинской помощи вернулись в гостиницы. В среду днем катер, на борту которого находились 37 человек, включая 21 россиянина, 4 таиландских граждан-членов экипажа, 9 граждан Казахстана, одного гражданина Украины и двух граждан Китая, при подходе к пирсу бухты Чалонг врезался на большой скорости в бетонную опору сигнальной башни, находящейся в море в ста метрах от берега, которая указывает судам направление движения при подходе к берегу через участок безопасных глубин. Причиной аварии, по предварительной версии следствия, могла быть халатность капитана судна.

https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html

https://ria.ru/20230116/tailand-1845251689.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пхукет (остров), россия, в мире, таиланд, новости - туризм, туризм