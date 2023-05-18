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Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах - РИА Новости, 18.05.2023
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Туризм
 
16:59 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/pkhuket-1872692609.html
Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах
Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах - РИА Новости, 18.05.2023
Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах
Одиннадцать человек из числа российских туристов, пострадавших в среду в аварии многоместного быстроходного катера, пока остаются в больницах, но угрозы их... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T16:59
2023-05-18T16:59
туризм
пхукет (остров)
россия
в мире
таиланд
новости - туризм
туризм
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БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек из числа российских туристов, пострадавших в среду в аварии многоместного быстроходного катера, пока остаются в больницах, но угрозы их жизни нет, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Пхукет в своем телеграм-канале. Также российские дипломаты сообщают, что навестили в четверг пострадавших россиян в больницах. "Со стороны генконсульства всем пострадавшим оказывается необходимая консультационная поддержка и иная помощь", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в больницы после аварии катера был доставлен 21 россиянин, однако десять российских туристов, получивших легкие травмы, после оказания медицинской помощи вернулись в гостиницы. В среду днем катер, на борту которого находились 37 человек, включая 21 россиянина, 4 таиландских граждан-членов экипажа, 9 граждан Казахстана, одного гражданина Украины и двух граждан Китая, при подходе к пирсу бухты Чалонг врезался на большой скорости в бетонную опору сигнальной башни, находящейся в море в ста метрах от берега, которая указывает судам направление движения при подходе к берегу через участок безопасных глубин. Причиной аварии, по предварительной версии следствия, могла быть халатность капитана судна.
https://ria.ru/20230512/volna-1871227025.html
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пхукет (остров), россия, в мире, таиланд, новости - туризм, туризм
Туризм, Пхукет (остров), Россия, В мире, Таиланд, Новости - Туризм, Туризм
Одиннадцать пострадавших на Пхукете россиян находятся в больницах

Одиннадцать россиян из числа пострадавших в аварии катера на Пхукете остаются в больницах

© Фото : Phuket Info CenterНа месте крушения катера на острове Пхукет, Таиланд
На месте крушения катера на острове Пхукет, Таиланд - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Phuket Info Center
На месте крушения катера на острове Пхукет, Таиланд
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БАНГКОК, 18 мая – РИА Новости. Одиннадцать человек из числа российских туристов, пострадавших в среду в аварии многоместного быстроходного катера, пока остаются в больницах, но угрозы их жизни нет, сообщает в четверг генеральное консульство России в городе Пхукет в своем телеграм-канале.
«
"В настоящее время на стационарном лечении находятся 11 российских граждан. Полученные травмы угрозы для их жизней не представляют", - говорится в заявлении генконсульства.
Также российские дипломаты сообщают, что навестили в четверг пострадавших россиян в больницах.
"Со стороны генконсульства всем пострадавшим оказывается необходимая консультационная поддержка и иная помощь", - говорится в сообщении.
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Ранее сообщалось, что в больницы после аварии катера был доставлен 21 россиянин, однако десять российских туристов, получивших легкие травмы, после оказания медицинской помощи вернулись в гостиницы.
В среду днем катер, на борту которого находились 37 человек, включая 21 россиянина, 4 таиландских граждан-членов экипажа, 9 граждан Казахстана, одного гражданина Украины и двух граждан Китая, при подходе к пирсу бухты Чалонг врезался на большой скорости в бетонную опору сигнальной башни, находящейся в море в ста метрах от берега, которая указывает судам направление движения при подходе к берегу через участок безопасных глубин. Причиной аварии, по предварительной версии следствия, могла быть халатность капитана судна.
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