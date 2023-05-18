https://ria.ru/20230518/peskov-1872604685.html
Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса
Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса - РИА Новости, 18.05.2023
Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса
После разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:45
2023-05-18T12:45
2023-05-18T12:45
россия
юар
москва
владимир путин
сирил рамафоса
дмитрий песков
африканский союз
оон
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что телефонный разговор президентов РФ и ЮАР был конструктивным и продолжительным, и Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине. "В этой связи действительно группа государств направит делегацию, которая, в том числе, будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли в планах у Путина встречаться с этой делегацией, если она приедет на саммит Россия-Африка или до него, Песков сказал: "Это должно случиться до него, до этого саммита". "И после того, как будут даты согласованы, мы сообщим", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html
https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, юар, москва, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, африканский союз, оон, в мире
Россия, ЮАР, Москва, Владимир Путин, Сирил Рамафоса, Дмитрий Песков, Африканский союз, ООН, В мире
Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса
Песков: ряд стран направят в Москву делегацию для решения украинского кризиса
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сказал, что телефонный разговор президентов РФ и ЮАР был конструктивным и продолжительным, и Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине
.
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"В этой связи действительно группа государств направит делегацию, которая, в том числе, будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли в планах у Путина встречаться с этой делегацией, если она приедет на саммит Россия-Африка или до него, Песков сказал: "Это должно случиться до него, до этого саммита".
"И после того, как будут даты согласованы, мы сообщим", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки
поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским
и представил им мирную инициативу от лица Замбии
, Сенегала
, Конго, Уганды
, Египта
и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве
. Как указал Рамафоса, генсек ООН
и офис Африканского союза
проинформированы об этой инициативе.
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