https://ria.ru/20230518/peskov-1872604685.html

Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса

Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса - РИА Новости, 18.05.2023

Песков: в Москву приедут делегации для решения украинского кризиса

После разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:45

2023-05-18T12:45

2023-05-18T12:45

россия

юар

москва

владимир путин

сирил рамафоса

дмитрий песков

африканский союз

оон

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. После разговора президентов РФ и ЮАР Владимира Путина и Сирила Рамафосы решено, что ряд стран направят делегацию для решения украинского кризиса, даты приезда в РФ согласовываются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Песков сказал, что телефонный разговор президентов РФ и ЮАР был конструктивным и продолжительным, и Рамафоса заявил о своих усилиях по Украине. "В этой связи действительно группа государств направит делегацию, которая, в том числе, будет и в Москве. Точные сроки будут согласованы еще дополнительно по дипканалам. Мы уже говорили, что мы с большим вниманием готовы выслушивать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию ситуации на Украине", - сказал Песков журналистам. Отвечая на уточняющий вопрос о том, есть ли в планах у Путина встречаться с этой делегацией, если она приедет на саммит Россия-Африка или до него, Песков сказал: "Это должно случиться до него, до этого саммита". "И после того, как будут даты согласованы, мы сообщим", - добавил пресс-секретарь президента РФ. Президент ЮАР Сирил Рамафоса ранее сообщил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и с Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.

https://ria.ru/20230518/zelenskiy-1872587283.html

https://ria.ru/20230516/yuar-1872158515.html

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юар

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Дарья Буймова

россия, юар, москва, владимир путин, сирил рамафоса, дмитрий песков, африканский союз, оон, в мире