https://ria.ru/20230518/patriot-1872770569.html
США оказали "некоторую помощь" в починке поврежденной Patriot на Украине
США оказали "некоторую помощь" в починке поврежденной Patriot на Украине - РИА Новости, 18.05.2023
США оказали "некоторую помощь" в починке поврежденной Patriot на Украине
США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:27
2023-05-18T21:27
2023-05-18T21:33
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. США предоставили "некоторую помощь" Украине в починке поврежденной системы ПВО Patriot, сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингх."Я думаю, США предоставили некоторую помощь в том, что касается починки Patriot", - сказала Сингх на брифинге.Она не уточнила, какая предоставлялась помощь. "Как вы знаете, мы предлагали украинцам обучение, которое поможет им поддерживать работоспособность этих единиц на поле боя", - указала представитель Пентагона. Она отметила, что в прошлом США уже предоставляли помощь с некоторыми переданными Киеву единицами вооружений.Минобороны РФ во вторник сообщило о нанесении ночью сосредоточенного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по пунктам дислокации подразделений ВСУ, а также местам хранения боеприпасов, вооружения и техники, доставленных из западных стран. Все цели были поражены, среди них американский ЗРК Patriot, уничтоженный в Киеве гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал РИА Новости, что заявления Киева о якобы сбитых их системой ПВО во вторник шести российских гиперзвуковых ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. Он отметил, что ВС РФ не запускали столько "Кинжалов", сколько украинские военные "всякий раз якобы сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет - потому и не попадают.В США повреждения Patriot оценили как "минимальные", Пентагон утверждает, что систему уже починили и ввели в строй.
https://ria.ru/20230518/patriot-1872586915.html
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в мире, сша, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Министерство обороны США
США оказали "некоторую помощь" в починке поврежденной Patriot на Украине
Пентагон: США оказали "некоторую помощь" в починке поврежденной Patriot на Украине