На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне
Пентагон заявил, что на Украине починили и вернули в строй поврежденную систему Patriot
© Фото : Anthony SweeneyАмериканский ЗРК Patriot
© Фото : Anthony Sweeney
Американский ЗРК Patriot. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх.
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"Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе", — сказала она на брифинге.
Представитель военного ведомства добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы ПВО. В чем именно состояло участие американской стороны, она не уточнила.
Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.