Рейтинг@Mail.ru
На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:16 18.05.2023 (обновлено: 21:50 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/patriot-1872769006.html
На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне
На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 18.05.2023
На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне
На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T21:16
2023-05-18T21:50
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны сша
украина
киев
сергей шойгу
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:223:1495:1064_1920x0_80_0_0_24f1b4642784cbe73549c2b239408ed7.jpg
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх.Представитель военного ведомства добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы ПВО. В чем именно состояло участие американской стороны, она не уточнила.Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.
https://ria.ru/20230518/popytka-1872761555.html
https://ria.ru/20230517/patriot-1872501660.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838530212_0:149:1241:1080_1920x0_80_0_0_6ff915f28eb0a2bb20a26334d0e34a56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, министерство обороны сша, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны США, Украина, Киев, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне

Пентагон заявил, что на Украине починили и вернули в строй поврежденную систему Patriot

© Фото : Anthony SweeneyАмериканский ЗРК Patriot
Американский ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Фото : Anthony Sweeney
Американский ЗРК Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх.
«

"Одна система Patriot была повреждена, сейчас ее починили и полностью вернули к работе", — сказала она на брифинге.

Представитель военного ведомства добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы ПВО. В чем именно состояло участие американской стороны, она не уточнила.
Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
В США рассказали, что произошло при попытке Patriot перехватить "Кинжал"
Вчера, 20:33
Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.

Владимир Путин представил гиперзвуковую ракету "Кинжал" вместе с другими новейшими системами российского оружия во время послания Федеральному собранию в 2018 году. Ракета способна развивать скорость в десять Махов и гарантированно преодолевать все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на расстояние до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды.

Американский зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Советник Пушилина рассказал о последствиях уничтожения Patriot для Украины
17 мая, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны СШАУкраинаКиевСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала