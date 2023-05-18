https://ria.ru/20230518/patriot-1872769006.html

На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне

На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне - РИА Новости, 18.05.2023

На Украине починили поврежденную систему Patriot, утверждают в Пентагоне

На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T21:16

2023-05-18T21:16

2023-05-18T21:50

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны сша

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киев

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. На Украине починили поврежденный ЗРК Patriot, утверждает представитель Пентагона Сабрина Сингх.Представитель военного ведомства добавила, что США предоставили Киеву "некоторую помощь" в починке системы ПВО. В чем именно состояло участие американской стороны, она не уточнила.Накануне Минобороны сообщило, что во вторник российские военные при помощи гиперзвукового ракетного комплекса "Кинжал" уничтожили многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) и пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot.Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, высказывания украинских властей о сбитых их системой ПВО шести российских ракетах "Кинжал" не соответствуют действительности. По его словам, российские военные не запускали столько снарядов, сколько ВСУ "всякий раз сбивают своими заявлениями", кроме того, в Киеве все время ошибаются с типом ракет — потому и не попадают.

https://ria.ru/20230518/popytka-1872761555.html

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украина

киев

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в мире, министерство обороны сша, украина, киев, сергей шойгу, вооруженные силы украины