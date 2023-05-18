https://ria.ru/20230518/obyski-1872639364.html

В Петербурге прошли обыски у главреда "Ладога.ру"

В Петербурге прошли обыски у главреда "Ладога.ру" - РИА Новости, 18.05.2023

В Петербурге прошли обыски у главреда "Ладога.ру"

Главный редактор сетевого издания из Санкт-Петербурга "Ладога.ру" Александр Калинин-Соколенко сообщил РИА Новости о том, что в его квартире утром в четверг... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:28

2023-05-18T14:28

2023-05-18T14:28

происшествия

санкт-петербург

илья пономарев

михаил лобанов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая – РИА Новости. Главный редактор сетевого издания из Санкт-Петербурга "Ладога.ру" Александр Калинин-Соколенко сообщил РИА Новости о том, что в его квартире утром в четверг прошли обыски по уголовному делу бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева*. Экс-депутат бежал из России в 2014 году после того, как против него возбудили уголовное дело о растрате. Сначала он уехал в США, а потом - на Украину, где киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство. Сейчас против него возбуждено второе уголовное дело - о фейках о ВС РФ. "Около 6.25 позвонили в дверь, сообщили, что полиция. Представились как уголовный розыск. Я являлся депутатом муниципального совета, меня в прошлом году приглашали выступить по проблеме фальсификации выборов и нарушении прав человека на "Съезд народных депутатов" [проходили в Польше]. Там был вопрос о возможной связи с одним из участников этого съезда Ильей Пономаревым*", - рассказал Калинин-Соколенко. По мнению главреда, следователи выясняли его связь с бывшим депутатом. При этом Калинин-Соколенко в беседе с РИА Новости заявил, что не знаком с Пономаревым* и другими участниками съезда, а сам он на съезде выступал онлайн. "В ходе обыска ничего не изъято, были проверены все устройства выхода в интернет", - сказал Калинин-Соколовский. Правоохранительные органы пока ситуацию официально не прокомментировали. В четверг источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что силовики проводят обыски у соратников Пономарева* в ряде регионов. Речь, в частности, шла об экс-мундепе Москвы Галине Фильченко и доценте МГУ Михаиле Лобанове.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента и внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20221229/zaderzhanie-1842108686.html

https://ria.ru/20230424/ubiystva-1867326825.html

https://ria.ru/20230517/blogery-1872478042.html

санкт-петербург

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, илья пономарев, михаил лобанов