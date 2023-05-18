https://ria.ru/20230518/obstrel-1872779867.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 18.05.2023

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T22:51

2023-05-18T22:51

2023-05-18T23:06

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк, выпустив 11 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230518/nebenzya-1872779145.html

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, сцкк