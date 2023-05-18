https://ria.ru/20230518/nato-1872663384.html

СМИ: НАТО утвердит секретные планы на случай конфронтации с Россией

СМИ: НАТО утвердит секретные планы на случай конфронтации с Россией - РИА Новости, 18.05.2023

СМИ: НАТО утвердит секретные планы на случай конфронтации с Россией

НАТО на июльском саммите в Вильнюсе планирует утвердить новые инициативы на случай возможной конфронтации с Россией, передает агентство Reuters. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T15:58

2023-05-18T15:58

2023-05-18T18:04

россия

нато

роб бауэр

йенс столтенберг

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 18 мая — РИА Новости. НАТО на июльском саммите в Вильнюсе планирует утвердить новые инициативы на случай возможной конфронтации с Россией, передает агентство Reuters.По данным СМИ, лидеры альянса намерены принять "тысячи страниц секретных военных планов". В них впервые со времен холодной войны описывается, как блок будет реагировать в случае "нападения со стороны России".Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее заявил, что такие планы открывают "новую эру коллективной обороны".В свою очередь, главнокомандующий объединенными вооруженными силами альянса в Европе генерал Кристофер Каволи пояснил, что, по сути, из блока, ориентированного на проведение специальных миссий за пределами своей непосредственной зоны ответственности, НАТО превратится в структуру, готовую "защищать каждый сантиметр своей территории"."Наши региональные планы направлены на защиту конкретных территорий НАТО. Они объединяют национальные оборонительные планы стран, находящихся на передней линии, с планами НАТО, что должно оптимизировать возможности по переброске сил в нужное время в нужном месте", — заявил он по итогам совещания начальников штабов альянса.Генерал при этом не упомянул, от кого именно планируется "защищать каждый сантиметр НАТО", однако глава военного комитета адмирал Бауэр указал, против кого направлено усиление блока в Европе. "Военные службы НАТО следят за все более агрессивной схемой поведения России. Вместе мы добились самого значительного усиления со времен холодной войны, но эта работа не завершена", — отметил он, добавив, что в альянсе должны быть готовы к тому, что "конфликт может постучаться <…> в наши двери в любой момент".Планы блока "по усилению сдерживания и обороны" подтвердил и генсек Йенс Столтенберг. По его словам, члены НАТО будут "больше и чаще проводить совместные учения, размещать больше сил высокой готовности посредством новой модели военных сил, усиливать командные и контролирующие структуры". Столтенберг также пообещал, что члены альянса согласуют на саммите в Вильнюсе многолетнюю программу по переходу Украины "от стандартов, доктрин, вооружения советских времен на стандарты, доктрины и вооружение НАТО".Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Россия в последние годы указывала на беспрецедентную активность блока у своих западных границ, которая проводится под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230514/revansh-1871533615.html

https://ria.ru/20230404/nato-1862511613.html

https://ria.ru/20230314/konfrontatsiya-1857735200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, нато, роб бауэр, йенс столтенберг, в мире