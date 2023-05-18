https://ria.ru/20230518/nato-1872622849.html

Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию

Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию - РИА Новости, 18.05.2023

Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию

НАТО всегда стремилась втянуть Молдавию в альянс, поэтому в стране идет кампания по пропаганде вхождения в эту организацию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:34

2023-05-18T13:34

2023-05-18T15:02

в мире

молдавия

игорь додон

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872598833_0:19:1350:778_1920x0_80_0_0_4c03d3a25eb2663157a7b5cfae3aefea.jpg

КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. НАТО всегда стремилась втянуть Молдавию в альянс, поэтому в стране идет кампания по пропаганде вхождения в эту организацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. "Для НАТО всегда было целью вовлечь как можно больше стран, тем более бывших стран Советского Союза, поэтому приоритет для Молдавии есть. Именно для этого открыли и центр информирования НАТО в Молдавии в 2016 году. НАТО с Западом работают системно в этом направлении", - заявил Додон. Он признал, что пока альянсу не удалось добиться особых успехов, поскольку большинство граждан Молдавии выступают категорически против вхождения в НАТО. "Кампания по пропаганде вхождения в НАТО проходит в Республике Молдова. Для этого закрываются неудобные СМИ и инвестируются огромные средства со стороны западных стран Европейского союза, США, чтобы объяснять, как они говорят, жителям Молдавии, что нейтралитет - это не выход из ситуации, это опасность для безопасности", - добавил Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО. Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html

https://ria.ru/20230228/moldaviya-1854860855.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, игорь додон, нато