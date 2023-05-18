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Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию - РИА Новости, 18.05.2023
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13:34 18.05.2023 (обновлено: 15:02 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nato-1872622849.html
Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию
Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию - РИА Новости, 18.05.2023
Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию
НАТО всегда стремилась втянуть Молдавию в альянс, поэтому в стране идет кампания по пропаганде вхождения в эту организацию, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:34
2023-05-18T15:02
в мире
молдавия
игорь додон
нато
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. НАТО всегда стремилась втянуть Молдавию в альянс, поэтому в стране идет кампания по пропаганде вхождения в эту организацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон. "Для НАТО всегда было целью вовлечь как можно больше стран, тем более бывших стран Советского Союза, поэтому приоритет для Молдавии есть. Именно для этого открыли и центр информирования НАТО в Молдавии в 2016 году. НАТО с Западом работают системно в этом направлении", - заявил Додон. Он признал, что пока альянсу не удалось добиться особых успехов, поскольку большинство граждан Молдавии выступают категорически против вхождения в НАТО. "Кампания по пропаганде вхождения в НАТО проходит в Республике Молдова. Для этого закрываются неудобные СМИ и инвестируются огромные средства со стороны западных стран Европейского союза, США, чтобы объяснять, как они говорят, жителям Молдавии, что нейтралитет - это не выход из ситуации, это опасность для безопасности", - добавил Додон. Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО. Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
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60
в мире, молдавия, игорь додон, нато
В мире, Молдавия, Игорь Додон, НАТО
Додон заявил, что НАТО всегда стремилась втянуть в себя Молдавию

Додон заявил, что руководство НАТО всегда стремилось втянуть Молдавию в альянс

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. НАТО всегда стремилась втянуть Молдавию в альянс, поэтому в стране идет кампания по пропаганде вхождения в эту организацию, заявил в интервью РИА Новости экс-президент республики Игорь Додон.
"Для НАТО всегда было целью вовлечь как можно больше стран, тем более бывших стран Советского Союза, поэтому приоритет для Молдавии есть. Именно для этого открыли и центр информирования НАТО в Молдавии в 2016 году. НАТО с Западом работают системно в этом направлении", - заявил Додон. Он признал, что пока альянсу не удалось добиться особых успехов, поскольку большинство граждан Молдавии выступают категорически против вхождения в НАТО.
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"Кампания по пропаганде вхождения в НАТО проходит в Республике Молдова. Для этого закрываются неудобные СМИ и инвестируются огромные средства со стороны западных стран Европейского союза, США, чтобы объяснять, как они говорят, жителям Молдавии, что нейтралитет - это не выход из ситуации, это опасность для безопасности", - добавил Додон.
Ранее президент Молдавии Майя Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор".
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреМолдавияИгорь ДодонНАТО
 
 
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