https://ria.ru/20230518/dodon-1872587526.html

Игорь Додон: лишение Гагаузии автономии дестабилизирует всю Молдавию

Игорь Додон: лишение Гагаузии автономии дестабилизирует всю Молдавию - РИА Новости, 18.05.2023

Игорь Додон: лишение Гагаузии автономии дестабилизирует всю Молдавию

Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии и руководитель Молдавско-российского делового союза Игорь Додон рассказал в интервью РИА Новости о том, может ли... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T14:00

2023-05-18T14:00

2023-05-18T14:00

интервью

молдавия

гагаузия

игорь додон

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Экс-президент Молдавии, глава Соцпартии и руководитель Молдавско-российского делового союза Игорь Додон рассказал в интервью РИА Новости о том, может ли республика быть втянута в военный конфликт, кто заинтересован в появление новой горячей точки внутри страны, а также чем обернется для страны возможный выход из СНГ.– В Гагаузской автономии недавно прошли выборы башкана, при этом партия власти в них не участвовала, а во втором туре за победу боролись представители оппозиции. Президент Майя Санду и премьер Дорин Речан в один голос говорят о многочисленных нарушениях, которые якобы зафиксировала полиция. Как вы полагаете, могут ли быть отменены итоги голосования?– То, что происходит в Гагаузии, – это произвол центральной власти Республики Молдова, это очень опасный прецедент и давление на Гагаузскую автономию и на всех, кто голосовал на этих выборах. В этих выборах не участвовали представители партии "Действие и солидарность", то есть правящая партия не участвовала. Если они не участвовали – это значит, что они не рассчитывали на поддержку. Никто из конкурентов не обращался в ЦИК или в суд из-за несогласия с голосованием. Да, мы надеялись на победу, мы считаем, что мы получили хороший результат: 48% набрал наш кандидат, но мы не обращались и не опротестовывали в ЦИК или в суде результаты голосования, мы уважаем мнение гагаузского народа. Это мнение должны уважать все. И Майя Санду, и Речан по телевизору утром говорят, что нужно отменять эти выборы, а через несколько часов маски-шоу проходят в Гагаузии (спецназ Молдавии изъял списки избирателей Гагаузии – ред.). Это показывает истинное лицо этого диктаторского режима.Что будет дальше: отменят или не отменят? Я думаю, что нынешняя власть попала в сложную ситуацию, любое решение для них будет плохое после того, что они натворили в Гагаузии. Если они сейчас ничего не сделают, то зачем были эти маски-шоу? Если они отменят эти выборы, то для них еще хуже. Своими бессмысленными и безумными шагами они попали в ситуацию, которая в шахматах называется цугцванг – любое решение, любой их шаг приведет к ухудшению ситуации и их позиции.Наша позиция, позиция Партии социалистов: мы считаем, что мы должны уважать мнение жителей региона, жителей Гагаузии. Эти выборы состоялись, никто их не опротестовывал, мы тоже не опротестовывали. Мы должны сделать все возможное, чтобы в регионе было спокойно, потому что Гагаузия – это часть Молдавии, которая является одним из якорей молдавской государственности. Попытки повторения сценария 1990-х годов, которыйможет быть кто-то хочет повторить из руководства страны, мы не должны категорически допускать. В течение последних лет я всегда был рядом с гагаузами, и когда они проводили референдум консультативный, и когда были разные выборы, когда гагаузы голосовали за наших кандидатов – за меня, за Партию социалистов. Мы будем поддерживать позицию гагаузов.– В Комрате в ответ на действия властей прошел стихийный митинг протеста, ожидаются новые акции протеста. Присоединится ли к ним Партия социалистов?– Я не думаю, что надо давать этим митингам какую-то политическую окраску. Наши активисты участвуют в них и будут участвовать. Но это будет неправильно, если какая-то партия, даже оппозиционная, попытается взять это как партийный митинг – это должна быть гражданская позиция. Конечно, мы ее будем поддерживать.– Могут ли в будущем власти Молдавии лишить Гагаузию статуса автономии?– Это будет очень опасный прецедент. В начале 1990-х у нас были серьезные попытки дестабилизации на юге страны, был печальный "поход на Гагаузию" – активисты из Кишинева хотели поехать расправиться с их протестами. Мы помним, чем это закончилось, тогда наши турецкие партнеры вмешались. Комрат и Кишинев сели за стол переговоров и приняли закон об особом статусе. Это был компромисс между регионом и Кишиневом, тогда обе стороны взяли на себя определенные обязательства. Отмена этого закона или попытка кардинально изменить некоторые положения этого закона приведет к существенной дестабилизации внутри страны. Может быть это выгодно представителям власти, потому что мы слышим от разных депутатов, что нужно упростить Гагаузию, что нужно другие меры предпринять. Наша позиция: этого категорически нельзя делать! Более того, четкие элементы статуса Гагаузии, которые определяют ее юридическую основу, есть в конституции Молдавии, изменить конституцию так просто не получится. Готовы ли рискнуть власти в этом направлении? Увидим в ближайшее время, но это, безусловно, приведет к дестабилизации внутри страны, чего мы категорически не должны допустить.– Конституционный суд Молдавии рассматривает запрос правительства о запрете партии "Шор" из-за подозрений в незаконном финансировании. Насколько опасен подобный прецедент, если решение все же будет принято?– У нас не было еще прецедента запрета партии. У нас были прецеденты, когда снимали партии, кандидатов с выборов, сейчас пытаются отменить выборы в Гагаузии. Но запрета партии в Молдавии не было. Моя позиция – что это очень опасный прецедент. Он может быть в будущем использован против любой партии, включая действующую партию власти. Мы видели и аргументы, и рекомендации Венецианской комиссии, которая призывает очень осторожно подойти к таким вопросам и не создавать опасные прецеденты. Но нынешняя власть показала в последние годы, что она может пойти на любой беспредел. И в этом вопросе я не исключаю, что они могут пойти на беспредел.– Стоит ли ждать подобных судебных процессов и в отношении других оппозиционных партий?– Аппетит приходит во время еды. В этом случае, безусловно, опасность висит над всеми. Всех, кто не угоден Майе Санду и партии "Действие и солидарность", с молчаливого согласия западных кураторов либо снимают с выборов, аннулируют выборы, либо ликвидируют партию. Если кто-то думает, что сегодня ликвидируют партию, и это хорошо, потому что создает дополнительное электоральные поле для других, то это неправильное рассуждение. Нельзя создавать такие прецеденты, нельзя поощрять эту ситуацию, потому что это узурпация власти.Мы сегодня приняли решение, мы подготовили проект постановления парламента об объявлении об узурпации власти со стороны Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Такой прецедент у нас уже был в 2019 году, когда была узурпация власти со стороны Плахотнюка, тогда нам удалось – вместе с той же партией "Действие и солидарность" – спасти страну, и захваченное государство закончилось в июне 2019 года, когда Плахотнюк сбежал из страны, потерял власть, а парламент принял постановление о захваченном государстве. У нас повторяется та же ситуация, но уже со стороны Майи Санду, тоже самое делают Майя Санду и партия "Действие и солидарность". Поэтому социалисты приняли это решение, разработали законопроект и на следующей неделе внесем его на заседание парламента.– Силы оппозиции уже больше года проводят различные акции протеста по всей стране, при этом они никак не могут объединиться, даже ради цели отставки властей. Что мешает партиям объединиться?– Очень правильный вопрос. К сожалению, мы видели, что оппозиция не смогла объединиться даже на шествии 9 мая (в Кишиневе было два марша "Бессмертного полка" – ред.). Я неоднократно выходил с инициативой, что мы все должны объединиться – и социалисты, и коммунисты, и партия "Шор". К сожалению, нам на 9 мая это не удалось. Но мы должны работать в этом направлении, я считаю, что в этом направлении нужно двигаться дальше.– Существует ли вероятность действительно массовых протестов в этом году?– Угадывать, что будет до конца года в этой ситуации в Молдавии очень тяжело. Мы видим, что ситуация меняется очень быстро, практически каждый день появляется новая повестка. Поэтому говорить о том, что будет до конца года, это сложно. Но в перспективе ближайших дней то, что сделала Майя Санду в Гагаузии, объединит часть оппозиции. Потому что никто не смог так объединить все элиты Гагаузии, как Майя Санду. Сейчас все объединены против Майи Санду и партии "Действие и солидарность". Своими действиями власть делает все, что возможно, чтобы объединить оппозицию.– Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что республика готовится к выходу из Межпарламентской ассамблеи СНГ, поскольку "мы не получаем никакой помощи". Чем на практике обернется для Молдавии это решение?– Выход Молдавии из СНГ – это крах молдавской экономики, который неизбежно приведет к существенным проблемам для сохранения молдавской государственности. Экономика не выживет. И здесь речь идет не только о сельском хозяйстве, продукция которого в очень большом объеме экспортируется на рынки СНГ, не только в Россию, но и в Белоруссию, и в Казахстан, и в другие страны. Поэтому с точки зрения экономики – это полный крах и коллапс, что приведет к существенным проблемам по всем секторам, не только экономическим, но и жизненно важным секторам Молдавии. Произойдет ли это быстро или нет? Мы понимаем, что нынешняя власть ориентируется на своих кураторов, и для них важно, чтобы мы сделали как можно больше заявлений против восточных партнеров. Выход из СНГ – не такой простой процесс. Для этого нужно, чтобы на совете глав стран СНГ было принято решение. Напомню, что и Украина, и Грузия, которые выходили из СНГ, практически оттуда еще не вышли, хотя заявили об этом много лет назад. Это заявление больше носит политический характер. Я очень надеюсь, что до конкретных шагов – экономических и социальных – оно не дойдет и останется только на уровне политических деклараций, а следующая власть все-таки вернется к нормальному сотрудничеству в рамках СНГ и не только.– Премьер Дорин Речан пояснил, что Молдавия планирует заменить сотрудничество с СНГ двусторонними соглашениями со странами, входящими в Содружество. Как в этих условиях будут развиваться стратегические отношения с Россией?– Поменять эти многосторонние экономические, социальные, гуманитарные соглашения на двусторонние не получится, это практически невозможно. Это займет огромное количество времени – много лет. Это нельзя сделать по щелчку, что сегодня многостороннее соглашение в рамках СНГ приостановили, и сразу появились (соглашения – ред.) с Белоруссией, Казахстаном – это невозможно. Что касается Российской Федерации, мы видим позицию нынешней власти, они делают не только заявления антироссийские, но предпринимают конкретные шаги, это касается и экономики, и гуманитарных отношений, и простых граждан. Любой гражданин Российской Федерации, который хочет въехать в Молдавию, обязательно проходит унизительную процедуру в течение четырех-пяти часов у наших пограничников. Это, безусловно, недружественные шаги со стороны Молдавии. Пока что мы видим, что Российская Федерация зеркально не отвечает, с пониманием пока Россия относится к Молдавии. Но я думаю, что этого долго не будет, поэтому нужно срочно возвращаться к нормальному сотрудничеству. Нынешняя власть способна на это? Я думаю, что нет. Им просто не позволят. Чтобы было понятно – нынешняя власть имеет четкую инструкцию, и ни одно решение они самостоятельно не принимают.– Власти страны во внешней политике настроены исключительно на евроинтеграцию, ожидается, что до конца года могут начаться переговоры по вступлению Молдавии в ЕС. Каковы шансы, что Молдавия станет частью ЕС?– Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений, мы получили статус кандидат в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС. Но было принято такое решение, исходя из ситуации в регионе и войны на Украине. Получит ли (Молдавия – ред.), исходя из таких же геополитических принципов, статус члена ЕС или начало переговоров? Я думаю, что этого не произойдет. Во-первых, нет единой позиции в рамках стран ЕС по этому поводу. Во-вторых, Молдавия не справляется с очень важными критериями как правовое государство. Мы видим какой беспредел происходит в судах, ситуация ухудшается, мы видим, что происходит с свободой слова, закрываются СМИ, семь или восемь телеканалов были закрыты за последние полгода. По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью.– В Молдавии уже больше года действует режим чрезвычайного положения, объявленный в том числе из-за угроз безопасности. Западные страны уже выразили готовность оказать республике военную поддержку. Как вы оцениваете вероятность обострения ситуации в Молдавии? К чему может привести военная поддержка Запада в условиях нейтрального статуса Молдавии?– Я думаю, что это ошибочная стратегия нынешней власти, у нас есть другие проблемы, у нас и так очень мало средств есть для решения социальных, экономических проблем с учетом кризиса в экономике. У нас в первые несколько месяцев этого года спад и в промышленности на 6%, и в сельском хозяйстве на 5%. С учетом того, какими мы видим перспективы этого года, будет дальше спад ВВП в 2023 году. На этом фоне выделять деньги на оружие категорически нельзя. Зачем это делается? Это делается под давлением кураторов, что нужно здесь вооружать. Непонятно, для чего и с кем будем воевать. Но мы видим, что Майя Санду приняла такое решение, стратегию, она движется в этом направлении.– На волне событий на Украине НАТО планирует проводить довольно агрессивную политику расширения. Можно ли говорить, что и Молдавию попытаются втянуть в альянс?– Они всегда имели эту цель, для НАТО всегда было целью вовлечь как можно больше стран, тем более бывших стран Советского Союза, поэтому приоритет для Молдавии есть. Именно для этого открыли и центр информирования НАТО в Молдавии в 2016 году. НАТО с Западом работают системно в этом направлении. Пока что у них нет больших успехов, потому что большинство граждан Молдавии выступают категорически против вхождения в НАТО, открыто заявляют это и хотят быть дальше нейтральными. На данном этапе нет предпосылок для того, чтобы Молдавия стала частью блока НАТО, но над этим системно работают, чтобы поменять мнение граждан.– Стоит ли готовиться к пропаганде о значимости НАТО, если учесть, что власти постоянно говорят о необходимости "объяснять" гражданам, что такое альянс и его защита?– Кампания по пропаганде вхождения в НАТО проходит в Республике Молдова, для этого закрываются неудобные СМИ и инвестируются огромные средства со стороны западных стран Европейского союза, США, чтобы объяснять, как они говорят, жителям Молдавии, что нейтралитет – это не выход из ситуации, и это опасность для безопасности. Мы видим, сколько инвестиций идет в русскоязычные СМИ, чтобы убедить часть русскоязычного населения Молдавии. Это происходит в последние годы очень интенсивно. Но пока что все опросы показывают, что эти идеи не пользуются поддержкой граждан.– Еще одна точка преткновения – это приднестровский конфликт, который власти нужно разрешить всеми способами, чтобы он не мешал процессу сближения с ЕС. При этом привычный переговорный формат "5+2" недоступен. Как вы считаете, возможны ли попытки провокаций и дестабилизации в регионе, чтобы взять его под контроль Кишинева?– После того, что происходит в Гагаузии, очень тяжело себе представить эффективный диалог с Приднестровьем, потому что гагаузы получили свою автономию, получили гарантии от Кишинева, вписанные в конституцию Молдавии. Безусловно, никто в Приднестровье сейчас не будет готов вести переговоры с Кишиневом, понимая, что они могут попасть в ту же ситуацию. Наша позиция – диалог нужен. Мы считаем, что сейчас предпосылки для эффективного диалога с Приднестровьем есть. Но мы видим, что кишиневские власти к этому не готовы, либо им еще не дали отмашку западные кураторы, чтобы идти в этом направлении. Не исключено, что держат эту приднестровскую ситуацию, чтобы опять дестабилизировать и создать еще одну горячую точку в этом регионе. Я очень сильно опасаюсь, чтобы то, что происходит в Гагаузии, не было бы началом дестабилизации ситуации в целом по Молдавии, включая Приднестровье. Я очень надеюсь, что это пока что версии, которые обсуждают в СМИ, что это было сделано специально в Гагаузии, чтобы дестабилизировать регион. Время покажет. Я надеюсь, что все-таки все успокоится и Кишинев поймет, что нам нужен эффективный диалог с регионами.– Каким может быть худший сценарий при реализации этой версии?– Худший сценарий – это вовлечение Молдавии в военные действия.– Внутри страны или на уровне региона?– Я думаю, что тех, которые хотят этого, интересует не только внутри страны. Их интересует в целом ситуация в регионе. Но нам это не нужно, большинство граждан Молдавии категорически против этого. Я очень надеюсь, что руководство страны в лице президента все-таки понимает эти риски для граждан Молдавии. Даже если кто-то из внешних партнеров видит в этом новую возможность для своих геополитических целей, интересов, то Молдавия в этом не должна участвовать. Руководство страны должно исходить из интересов нашего народа, а гражданам Молдавии не нужна война. Мы не должны быть вовлечены в военные действия, которые происходят в соседней стране.– Кто тогда, по-вашему, в этом заинтересован?– Время покажет. Молдаване точно нет. Россия тоже точно нет, не вижу смысла, чтобы Россия захотела напасть на Молдавию. Украинцам – не знаю, они очень много заявлений делают в последнее время насчет того, что нужно войти силой в Приднестровье, мы это видели. У европейцев разное мнение, прагматики в Европе понимают, что новая волна дестабилизации, новая горячая точка не в их интересах.– В этом году исполняет пять лет с тех пор, как Молдавия получила статус наблюдателя при ЕАЭС. Что дал Молдавии этот статус?– Это очень важное событие было. В бытность моего президентского срока мы сделали три важных шага в этом направлении. Во-первых, я считаю, что Молдавия должна сотрудничать с ЕАЭС. Мы в 2017 году подписали меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, в мае 2018 года Молдавия стала первой страной, которая получила статус наблюдателя при ЕАЭС, и в 2019 году мы подали заявление, чтобы стать частью Евразийского банка, который финансирует очень многие проекты инфраструктуры и проекты реального сектора экономики. Я думаю, что это были правильные шаги. К сожалению, нынешняя власть не хочет воспользоваться платформами, которые мы создали в то время. Пока что они закрыли полностью этот курс, но мы должны к нему вернуться. В будущем я надеюсь, что мы вернемся к нормальному диалогу и сотрудничеству не только с СНГ, но и с ЕАЭС.

https://ria.ru/20230517/moldaviya-1872374443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

интервью, молдавия, гагаузия, игорь додон