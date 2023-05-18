https://ria.ru/20230518/nato-1872532819.html

Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО

Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023

Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО

Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством, заявил экс-госсекретарь США... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:12

2023-05-18T07:12

2023-05-18T07:37

в мире

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.Экс-политик привел две причины, почему он хочет присоединения Киева к альянсу. По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. При этом Украина активно вооружается Европой, из-за чего она станет страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Киссинджер предположил, что в случае, если спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину"."Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он."Не сейчас"Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе."Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас", - заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.По словам Уоллеса, самым главным для Украины является "укрепление ее устойчивости" после завершения конфликта, что впоследствии будет использоваться как сдерживающий фактор.Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать.Заявка КиеваРанее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230517/zakharova-1872311861.html

https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

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в мире, украина, европа, владимир зеленский, бен уоллес, генри киссинджер, нато, россия