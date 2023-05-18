Рейтинг@Mail.ru
Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:12 18.05.2023 (обновлено: 07:37 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/nato-1872532819.html
Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО
Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО - РИА Новости, 18.05.2023
Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО
Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством, заявил экс-госсекретарь США... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:12
2023-05-18T07:37
в мире
украина
европа
владимир зеленский
бен уоллес
генри киссинджер
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:333:1552:1206_1920x0_80_0_0_b2d202b055c712870b0c99f4b6f5ce79.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.Экс-политик привел две причины, почему он хочет присоединения Киева к альянсу. По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. При этом Украина активно вооружается Европой, из-за чего она станет страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Киссинджер предположил, что в случае, если спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину"."Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он."Не сейчас"Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе."Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас", - заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.По словам Уоллеса, самым главным для Украины является "укрепление ее устойчивости" после завершения конфликта, что впоследствии будет использоваться как сдерживающий фактор.Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать.Заявка КиеваРанее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230517/zakharova-1872311861.html
https://ria.ru/20230514/nato-1871640990.html
https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html
украина
европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:307:1338:1310_1920x0_80_0_0_aa146c7a921296ad6e6218db96de68ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, владимир зеленский, бен уоллес, генри киссинджер, нато, россия
В мире, Украина, Европа, Владимир Зеленский, Бен Уоллес, Генри Киссинджер, НАТО, Россия
Киссинджер назвал причину для принятия Киева в НАТО

Экс-госсекретарь США Киссинджер призвал принять Украину в НАТО для безопасности Европы

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Украину следует принять в НАТО, так как она становится страной с наилучшим вооружением в Европе и с наименее опытным руководством, заявил экс-госсекретарь США Генри Киссинджер в интервью изданию Economist.
Экс-политик привел две причины, почему он хочет присоединения Киева к альянсу. По его мнению, Россия больше не является конвенциональной угрозой. При этом Украина активно вооружается Европой, из-за чего она станет страной с наилучшим вооружением и наименее стратегически опытным руководством в Европе. Киссинджер предположил, что в случае, если спецоперация закончится не в пользу Москвы, мир получит "недовольную Россию, но также недовольную Украину".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Захарова прокомментировала вступление Украины в киберцентр НАТО
Вчера, 10:01
"Поэтому ради безопасности Европы лучше иметь Украину в НАТО, где она не может принимать решения по территориальным претензиям на национальном уровне", — сказал он.

"Не сейчас"

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вступление Украины в НАТО сейчас невозможно, обсуждать этот вопрос можно будет после окончания конфликта в регионе.
"Наша позиция по поводу членства Украины в НАТО – очевидно, не прямо сейчас, не сейчас", - заявил Уоллес на совместной пресс-конференции со своим немецким коллегой Борисом Писториусом.
По словам Уоллеса, самым главным для Украины является "укрепление ее устойчивости" после завершения конфликта, что впоследствии будет использоваться как сдерживающий фактор.
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2023
СМИ: НАТО хочет предложить Киеву немедленную помощь на саммите в Вильнюсе
14 мая, 14:57
Премьер Эстонии Кая Каллас также заявила, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока продолжается конфликт, но заявку Киева нельзя игнорировать.

Заявка Киева

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта, но хотел бы поддержки партнеров в виде приглашения в альянс уже сегодня. В конце сентября 2022 года Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.
Проведение такой процедуры сейчас несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя заявление Зеленского, признал неизменную позицию блока о праве каждой страны на определение своего пути и о политике "открытых дверей", однако подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на помощи Киеву.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Военнослужащие подразделения ВДВ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"
Вчера, 14:58
 
В миреУкраинаЕвропаВладимир ЗеленскийБен УоллесГенри КиссинджерНАТОРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала