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Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023
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13:27 18.05.2023 (обновлено: 15:01 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872620955.html
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон
Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:27
2023-05-18T15:01
в мире
молдавия
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. "Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений мы получили статус кандидата в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС", - заявил Додон. Он сомневается, что те же геополитические принципы помогут Молдавии вступить в ЕС. Додон отмечает, что внутри стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу. "По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью", - подчеркнул экс-президент. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html
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в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Евросоюз
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон

Экс-президент Додон: Молдавия не соответствует большинству критериев для членства в ЕС

© Sputnik / Mihai CarausЭкс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Sputnik / Mihai Caraus
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
"Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений мы получили статус кандидата в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС", - заявил Додон.
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Он сомневается, что те же геополитические принципы помогут Молдавии вступить в ЕС. Додон отмечает, что внутри стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу.
"По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью", - подчеркнул экс-президент.
Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреМолдавияИгорь ДодонЕвросоюз
 
 
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