https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872620955.html
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон
Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:27
2023-05-18T13:27
2023-05-18T15:01
в мире
молдавия
игорь додон
евросоюз
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. "Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений мы получили статус кандидата в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС", - заявил Додон. Он сомневается, что те же геополитические принципы помогут Молдавии вступить в ЕС. Додон отмечает, что внутри стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу. "По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью", - подчеркнул экс-президент. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.Читайте полный текст интервью >>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз
В мире, Молдавия, Игорь Додон, Евросоюз
Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон
Экс-президент Додон: Молдавия не соответствует большинству критериев для членства в ЕС
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон.
"Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений мы получили статус кандидата в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС", - заявил Додон.
В Гагаузии пройдет общенациональный митинг
Он сомневается, что те же геополитические принципы помогут Молдавии вступить в ЕС. Додон отмечает, что внутри стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу.
"По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью", - подчеркнул экс-президент.
Президент Молдавии Майя Санду
в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе
23 июня одобрили предоставление Украине
и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия
выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
В Молдавии призвали бойкотировать проевропейский митинг Санду