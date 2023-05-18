https://ria.ru/20230518/moldaviya-1872620955.html

Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон

Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон - РИА Новости, 18.05.2023

Молдавия не соответствует большинству критериев Евросоюза, заявил Додон

Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:27

2023-05-18T13:27

2023-05-18T15:01

в мире

молдавия

игорь додон

евросоюз

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавия была не готова стать кандидатом в члены ЕС и тем более не соответствует критериям для вступления в Евросоюз, заявил в интервью РИА Новости экс-президент страны Игорь Додон. "Любые решения по поводу сближения Молдавии с ЕС носят не прагматичный характер, а политико-геополитический. Исходя из этих геополитических соображений мы получили статус кандидата в ЕС, потому что конкретики и объективных причин нет. Молдавия не соответствует большинству критериев, чтобы стать кандидатом и тем более членом ЕС", - заявил Додон. Он сомневается, что те же геополитические принципы помогут Молдавии вступить в ЕС. Додон отмечает, что внутри стран Евросоюза нет единого мнения по этому вопросу. "По большинству критериев Молдавия не соответствует. Рискнет ли кто-то или рискнут ли все члены ЕС взять Молдавию с этим багажом? Я думаю, что нет. Это морковка, которую показывают молдавским избирателям, чтобы у власти был повод пиариться и обманывать жителей, что скоро будет лучше. Лучше не будет. По крайней мере, не с этой властью", - подчеркнул экс-президент. Президент Молдавии Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдавии девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230517/miting-1872415305.html

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молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, игорь додон, евросоюз