Рэпер Scally Milano убрал из своих треков упоминания о наркотиках
Scally Milano стал первым рэпером, который убрал из своих треков упоминания о наркотиках
© Фото : Scally MilanoРэпер Scally Milano
© Фото : Scally Milano
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из всех своих треков упоминания о наркотиках и других запрещенных веществах. Об этом РИА Новости сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
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"Исполнитель Scally Milano отредактировал свои произведения и убрал упоминание наркотических веществ в треках. Мы попросили Следственный комитет не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков. В случае, если проверка проводится, попросили учесть данные положительные шаги исполнителя", – поделилась общественный деятель.
Она подчеркнула, что рэпер стал первым в музыкальной индустрии, кто самостоятельно осознал ответственность перед своей аудиторией.
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"Данные действия исполнителя – первый подобный прецедент в новейшей российской истории, когда музыкальный исполнитель, осознавая свою ответственность перед неокрепшими умами своей молодой аудитории, сознательно очищает свое творчество от опасной информации", – говорится в обращении Мизулиной к СК РФ.
Сообщается, что Milano удалил "все упоминания наркотических веществ и препаратов" из треков: "Большие Бабки"; "Дофамин"; "Недоволен"; "По Пятам"; "Подкован"; "Я Украду Твои Деньги"; "Glo" и других.
В апреле глава Лиги безопасного интернета призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. Позже рэпер написал Мизулиной, что изменил вектор своего творчества. Он также призвал всех остальных музыкантов стать более ответственными.