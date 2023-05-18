https://ria.ru/20230518/milano-1872738448.html

Рэпер Scally Milano убрал из своих треков упоминания о наркотиках

Рэпер Scally Milano убрал из своих треков упоминания о наркотиках - РИА Новости, 18.05.2023

Рэпер Scally Milano убрал из своих треков упоминания о наркотиках

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из всех своих треков упоминания о наркотиках и других запрещенных веществах. Об этом РИА Новости сообщила Глава Лиги РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T19:32

2023-05-18T19:32

2023-05-18T19:45

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из всех своих треков упоминания о наркотиках и других запрещенных веществах. Об этом РИА Новости сообщила Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.Она подчеркнула, что рэпер стал первым в музыкальной индустрии, кто самостоятельно осознал ответственность перед своей аудиторией.Сообщается, что Milano удалил "все упоминания наркотических веществ и препаратов" из треков: "Большие Бабки"; "Дофамин"; "Недоволен"; "По Пятам"; "Подкован"; "Я Украду Твои Деньги"; "Glo" и других.В апреле глава Лиги безопасного интернета призвала проверить песни Scally Milano на пропаганду наркотиков. Позже рэпер написал Мизулиной, что изменил вектор своего творчества. Он также призвал всех остальных музыкантов стать более ответственными.

https://ria.ru/20230517/zakon-1872383259.html

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

лига безопасного интернета, следственный комитет россии (ск рф), россия, новости шоу-бизнеса, новости культуры