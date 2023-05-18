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Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды

Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды - РИА Новости, 18.05.2023

Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в четверг в Москве переговоры с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:26

2023-05-18T12:26

2023-05-18T12:34

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уганда

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в четверг в Москве переговоры с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает корреспондент РИА Новости."Мы придаем приоритетное значение развитию нашего партнерства, которое насчитывает не один десяток лет. Рассчитываем, что президент Мусевени примет участие во втором саммите Россия-Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге. Думаю у нас сегодня хорошая возможность в преддверии этого мероприятия обсудить все направления нашего сотрудничества, как в рамках двусторонней кооперации, так и на международной арене, включая региональные процессы на Африканском континенте", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Уганды.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу по украинскому урегулированию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор позже заявлял, что президент ЮАР Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.Накануне Лавров заявил, что Москва пока не видела предложения от латиноамериканских и африканских партнеров по мирному урегулированию кризиса на Украине "на бумаге".

https://ria.ru/20230218/uganda-1852888595.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, москва, сергей лавров, уганда, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)