Рейтинг@Mail.ru
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 18.05.2023 (обновлено: 12:34 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/mid-1872598673.html
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды - РИА Новости, 18.05.2023
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в четверг в Москве переговоры с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:26
2023-05-18T12:34
в мире
москва
сергей лавров
уганда
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в четверг в Москве переговоры с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает корреспондент РИА Новости."Мы придаем приоритетное значение развитию нашего партнерства, которое насчитывает не один десяток лет. Рассчитываем, что президент Мусевени примет участие во втором саммите Россия-Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге. Думаю у нас сегодня хорошая возможность в преддверии этого мероприятия обсудить все направления нашего сотрудничества, как в рамках двусторонней кооперации, так и на международной арене, включая региональные процессы на Африканском континенте", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Уганды.Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу по украинскому урегулированию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор позже заявлял, что президент ЮАР Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.Накануне Лавров заявил, что Москва пока не видела предложения от латиноамериканских и африканских партнеров по мирному урегулированию кризиса на Украине "на бумаге".
https://ria.ru/20230218/uganda-1852888595.html
москва
уганда
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, москва, сергей лавров, уганда, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Москва, Сергей Лавров, Уганда, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров проводит в Москве встречу с главой МИД Уганды

Лавров проводит в Москве переговоры с главой МИД Уганды Одонго

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит в четверг в Москве переговоры с главой МИД Уганды Джедже Одонго, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы придаем приоритетное значение развитию нашего партнерства, которое насчитывает не один десяток лет. Рассчитываем, что президент Мусевени примет участие во втором саммите Россия-Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге. Думаю у нас сегодня хорошая возможность в преддверии этого мероприятия обсудить все направления нашего сотрудничества, как в рамках двусторонней кооперации, так и на международной арене, включая региональные процессы на Африканском континенте", - сказал Лавров, открывая переговоры с главой МИД Уганды.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что от лица стран Африки поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским и представил им мирную инициативу по украинскому урегулированию от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР. По его словам, Путин и Зеленский согласились принять миссию африканских глав государств в Москве и Киеве. Как указал Рамафоса, генсек ООН и офис Африканского союза проинформированы об этой инициативе.
Генеральный директор МИД ЮАР Зейн Дангор позже заявлял, что президент ЮАР Рамафоса и лидеры еще пяти африканских стран в начале июня посетят Москву и Киев в рамках мирной инициативы.
Накануне Лавров заявил, что Москва пока не видела предложения от латиноамериканских и африканских партнеров по мирному урегулированию кризиса на Украине "на бумаге".
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Глава МИД Уганды объяснил, почему страна не станет врагом России
18 февраля, 19:13
 
В миреМоскваСергей ЛавровУгандаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала