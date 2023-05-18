https://ria.ru/20230518/lissabon-1872464244.html

Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха

Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха - РИА Новости, 18.05.2023

Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха

Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T04:50

2023-05-18T04:50

2023-05-18T04:50

туризм

новости - туризм

европа

лиссабон (город)

португалия

куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express.Эксперты по просьбе издания проанализировали расходы туристов в европейских городах и определили самый недорогой вариант для отпуска. Они учитывали стоимость проживания за две ночи, билетов на общественный транспорт, ужина на двоих с вином, билетов на достопримечательности.В столице Португалии эти расходы составили 225 фунтов, или 22,5 тысячи рублей. Почти столько же путешественники тратят в Вильнюсе. Далее в списке – Краков, Афины, Рига, Загреб, Будапешт. Стоимость таких каникул там – от 25 до 33 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html

европа

лиссабон (город)

португалия

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, европа, лиссабон (город), португалия, куда можно лететь, туризм