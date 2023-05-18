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Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха - РИА Новости, 18.05.2023
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Туризм
 
04:50 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/lissabon-1872464244.html
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха - РИА Новости, 18.05.2023
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха
Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:50
2023-05-18T04:50
туризм
новости - туризм
европа
лиссабон (город)
португалия
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express.Эксперты по просьбе издания проанализировали расходы туристов в европейских городах и определили самый недорогой вариант для отпуска. Они учитывали стоимость проживания за две ночи, билетов на общественный транспорт, ужина на двоих с вином, билетов на достопримечательности.В столице Португалии эти расходы составили 225 фунтов, или 22,5 тысячи рублей. Почти столько же путешественники тратят в Вильнюсе. Далее в списке – Краков, Афины, Рига, Загреб, Будапешт. Стоимость таких каникул там – от 25 до 33 тысяч рублей.
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европа
лиссабон (город)
португалия
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новости - туризм, европа, лиссабон (город), португалия, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Лиссабон (город), Португалия, куда можно лететь, Туризм
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха

Express: Лиссабон – самый дешевый вариант для сити-туров в Европе летом

© Pixabay / Steffen ZimmermannКруизный лайнер в Лиссабоне, Португалия
Круизный лайнер в Лиссабоне, Португалия - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© Pixabay / Steffen Zimmermann
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express.
Эксперты по просьбе издания проанализировали расходы туристов в европейских городах и определили самый недорогой вариант для отпуска. Они учитывали стоимость проживания за две ночи, билетов на общественный транспорт, ужина на двоих с вином, билетов на достопримечательности.
В столице Португалии эти расходы составили 225 фунтов, или 22,5 тысячи рублей. Почти столько же путешественники тратят в Вильнюсе. Далее в списке – Краков, Афины, Рига, Загреб, Будапешт. Стоимость таких каникул там – от 25 до 33 тысяч рублей.
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ТуризмНовости - ТуризмЕвропаЛиссабон (город)Португалиякуда можно лететьТуризм
 
 
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