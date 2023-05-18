https://ria.ru/20230518/lissabon-1872464244.html
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха - РИА Новости, 18.05.2023
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха
Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T04:50
2023-05-18T04:50
2023-05-18T04:50
туризм
новости - туризм
европа
лиссабон (город)
португалия
куда можно лететь
туризм
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает Express.Эксперты по просьбе издания проанализировали расходы туристов в европейских городах и определили самый недорогой вариант для отпуска. Они учитывали стоимость проживания за две ночи, билетов на общественный транспорт, ужина на двоих с вином, билетов на достопримечательности.В столице Португалии эти расходы составили 225 фунтов, или 22,5 тысячи рублей. Почти столько же путешественники тратят в Вильнюсе. Далее в списке – Краков, Афины, Рига, Загреб, Будапешт. Стоимость таких каникул там – от 25 до 33 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230517/styuardessa-1872230839.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, европа, лиссабон (город), португалия, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Европа, Лиссабон (город), Португалия, куда можно лететь, Туризм
Назван самый дешевый в Европе город для летнего отдыха
Express: Лиссабон – самый дешевый вариант для сити-туров в Европе летом
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости.
Лиссабон – самый бюджетный вариант городского отдыха в Европе этим летом, сообщает
Express.
Эксперты по просьбе издания проанализировали расходы туристов в европейских городах и определили самый недорогой вариант для отпуска. Они учитывали стоимость проживания за две ночи, билетов на общественный транспорт, ужина на двоих с вином, билетов на достопримечательности.
В столице Португалии эти расходы составили 225 фунтов, или 22,5 тысячи рублей. Почти столько же путешественники тратят в Вильнюсе. Далее в списке – Краков, Афины, Рига, Загреб, Будапешт. Стоимость таких каникул там – от 25 до 33 тысяч рублей.
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