https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
В Крыму назвали причину схода грузового поезда - РИА Новости, 18.05.2023
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:24
2023-05-18T09:24
2023-05-18T09:59
крымская железная дорога
республика крым
происшествия
симферополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале КЖД.Движение пригородных поездов приостановлено, пассажиров планируется разводить с помощью автобусов. На место направлены восстановительные поезда.По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло на перегоне между станциями Чистенькая и Почтовое, это недалеко от столицы Крыма.Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.В конце февраля на участке между Симферополем и Севастополем был поврежден участок путей, но схода с рельс подвижного состава не произошло, никто не пострадал. В мае ФСБ сообщила о задержании диверсионной группы, готовившей покушение на главы Крыма Сергея Аксенова. Сообщалось, что изъятая и агентов взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму в феврале.
https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html
https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская железная дорога, республика крым, происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, бахчисарай (крым)
Крымская железная дорога, Республика Крым, Происшествия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Севастополь, Бахчисарай (Крым)
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
Крымская железная дорога: сход поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц