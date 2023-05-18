https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html

В Крыму назвали причину схода грузового поезда

В Крыму назвали причину схода грузового поезда - РИА Новости, 18.05.2023

В Крыму назвали причину схода грузового поезда

Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T09:24

2023-05-18T09:24

2023-05-18T09:59

крымская железная дорога

республика крым

происшествия

симферополь

сергей аксенов (политик)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

бахчисарай (крым)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале КЖД.Движение пригородных поездов приостановлено, пассажиров планируется разводить с помощью автобусов. На место направлены восстановительные поезда.По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло на перегоне между станциями Чистенькая и Почтовое, это недалеко от столицы Крыма.Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.В конце февраля на участке между Симферополем и Севастополем был поврежден участок путей, но схода с рельс подвижного состава не произошло, никто не пострадал. В мае ФСБ сообщила о задержании диверсионной группы, готовившей покушение на главы Крыма Сергея Аксенова. Сообщалось, что изъятая и агентов взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму в феврале.

https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html

https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html

республика крым

симферополь

севастополь

бахчисарай (крым)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

крымская железная дорога, республика крым, происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, бахчисарай (крым)