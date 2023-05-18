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В Крыму назвали причину схода грузового поезда - РИА Новости, 18.05.2023
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09:24 18.05.2023 (обновлено: 09:59 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/krym-1872545699.html
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
В Крыму назвали причину схода грузового поезда - РИА Новости, 18.05.2023
В Крыму назвали причину схода грузового поезда
Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД). РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T09:24
2023-05-18T09:59
крымская железная дорога
республика крым
происшествия
симферополь
сергей аксенов (политик)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
бахчисарай (крым)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов."Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале КЖД.Движение пригородных поездов приостановлено, пассажиров планируется разводить с помощью автобусов. На место направлены восстановительные поезда.По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло на перегоне между станциями Чистенькая и Почтовое, это недалеко от столицы Крыма.Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.В конце февраля на участке между Симферополем и Севастополем был поврежден участок путей, но схода с рельс подвижного состава не произошло, никто не пострадал. В мае ФСБ сообщила о задержании диверсионной группы, готовившей покушение на главы Крыма Сергея Аксенова. Сообщалось, что изъятая и агентов взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму в феврале.
https://ria.ru/20230518/vagony-1872545146.html
https://ria.ru/20230518/vagony-1872544090.html
республика крым
симферополь
севастополь
бахчисарай (крым)
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крымская железная дорога, республика крым, происшествия, симферополь, сергей аксенов (политик), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, бахчисарай (крым)
Крымская железная дорога, Республика Крым, Происшествия, Симферополь, Сергей Аксенов (политик), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Севастополь, Бахчисарай (Крым)
В Крыму назвали причину схода грузового поезда

Крымская железная дорога: сход поезда произошел из-за вмешательства посторонних лиц

© РИА Новости / Игорь Михалев | Перейти в медиабанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Игорь Михалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая - РИА Новости. Сход с рельсов вагонов под Симферополем связан с вмешательством посторонних, сообщило ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).
Вагоны с зерном сошли с путей на железнодорожном перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое в Симферопольском районе, пострадавших в результате ЧП нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
При сходе вагонов с зерном у Симферополя никто не пострадал
09:18
"Сегодня, 18 мая 2023 года, произошел сход грузового поезда в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта. Пострадавших нет. Угрозы экологии нет", - говорится в сообщении в телеграм-канале КЖД.
Движение пригородных поездов приостановлено, пассажиров планируется разводить с помощью автобусов. На место направлены восстановительные поезда.
По данным источника РИА Новости в экстренных службах, ЧП произошло на перегоне между станциями Чистенькая и Почтовое, это недалеко от столицы Крыма.
Между Симферополем и Севастополем – однопутная железная дорога с разъездами на нескольких станциях, самая крупная из которых – Бахчисарай.
В конце февраля на участке между Симферополем и Севастополем был поврежден участок путей, но схода с рельс подвижного состава не произошло, никто не пострадал. В мае ФСБ сообщила о задержании диверсионной группы, готовившей покушение на главы Крыма Сергея Аксенова. Сообщалось, что изъятая и агентов взрывчатка идентична той, которую использовали при подрыве железнодорожных путей в Крыму в феврале.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
Пять вагонов с зерном сошли с рельсов рядом с Симферополем
09:11
 
Крымская железная дорогаРеспублика КрымПроисшествияСимферопольСергей Аксенов (политик)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольБахчисарай (Крым)
 
 
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