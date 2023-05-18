Рейтинг@Mail.ru
Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:04 18.05.2023 (обновлено: 10:04 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/kitay-1872532434.html
Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР
Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР - РИА Новости, 18.05.2023
Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР
Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T07:04
2023-05-18T10:04
китай
в мире
ли хуэй
владимир зеленский
андрей ермак
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871793655_0:443:2369:1776_1920x0_80_0_0_c2f8592d1d3c6528360fd1c66ebe0f16.jpg
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям."Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.Как отмечает МИД КНР, Ли Хуэй изложил украинской стороне позицию Китая в отношении политического решения украинского кризиса. По его словам, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего знаменателя" для урегулирования украинского кризиса на основе изложенной ранее китайской стороной позиции и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230518/knr-1872514413.html
https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html
китай
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871793655_0:160:2370:1937_1920x0_80_0_0_e0cf9ba579bf4a6dbf11033027537508.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, в мире, ли хуэй, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина
Китай, В мире, Ли Хуэй, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Россия, Украина
Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: панацеи для решения украинского кризиса нет

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКитайский дипломат Ли Хуэй
Китайский дипломат Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Китайский дипломат Ли Хуэй. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям.
Ли Хуэй - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
СМИ: спецпредставитель КНР перед визитом в Москву посетит Брюссель
00:35
"Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.
Как отмечает МИД КНР, Ли Хуэй изложил украинской стороне позицию Китая в отношении политического решения украинского кризиса. По его словам, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего знаменателя" для урегулирования украинского кризиса на основе изложенной ранее китайской стороной позиции и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.
О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.
Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
Постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
Китай в СБ ООН призвал создать условия для начала переговоров по Украине
15 мая, 23:09
 
КитайВ миреЛи ХуэйВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакРоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала