Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР
Спецпредставитель КНР Ли Хуэй: панацеи для решения украинского кризиса нет
Китайский дипломат Ли Хуэй. Архивное фото
ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.
Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям.
"Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.
Как отмечает МИД КНР, Ли Хуэй изложил украинской стороне позицию Китая в отношении политического решения украинского кризиса. По его словам, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего знаменателя" для урегулирования украинского кризиса на основе изложенной ранее китайской стороной позиции и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.
Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.
В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.