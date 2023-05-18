https://ria.ru/20230518/kitay-1872532434.html

Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР

Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР - РИА Новости, 18.05.2023

Панацеи для решения украинского кризиса нет, заявил спецпредставитель КНР

Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T07:04

2023-05-18T07:04

2023-05-18T10:04

китай

в мире

ли хуэй

владимир зеленский

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россия

украина

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ПЕКИН, 18 мая - РИА Новости. Панацеи для решения украинского кризиса нет, все стороны должны создавать условия для мирных переговоров, заявил спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в ходе переговоров с украинскими властями.Как сообщил в четверг МИД Китая, спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16-17 мая посетил Украину, где провел встречи с Владимиром Зеленским, главой офиса Зеленского Андреем Ермаком, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, а также ответственными лицами из министерства обороны, министерства энергетики, министерства инфраструктуры. Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблеме политического урегулирования украинского кризиса и китайско-украинским отношениям."Панацеи для решения украинского кризиса не существует, все стороны должны накапливать взаимное доверие и создавать условия для мирных переговоров", - приводит слова Ли Хуэя официальный сайт МИД КНР.Как отмечает МИД КНР, Ли Хуэй изложил украинской стороне позицию Китая в отношении политического решения украинского кризиса. По его словам, Китай готов содействовать международному сообществу в формировании "наибольшего общего знаменателя" для урегулирования украинского кризиса на основе изложенной ранее китайской стороной позиции и прилагать собственные усилия для скорейшего прекращения военных действий и восстановления мира.О запланированном турне спецпредставителя КНР ранее заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. По его словам, начиная с 15 мая, Ли Хуэй посетит Украину, Польшу, Францию, Германию и Россию для обсуждения политического урегулирования украинского кризиса.Как заявил ранее РИА Новости старший научный сотрудник Института финансов "Чунъян" Китайского народного университета Чжоу Жун, европейское турне Ли Хуэя не приведет к моментальному урегулированию кризиса, но позволит прояснить позиции всех сторон в отношении путей решения конфликта. Эксперт отметил, что в ходе визита Ли Хуэй ознакомится с позициями соответствующих сторон, и, прежде всего, позицией и отношением Украины к урегулированию кризиса.В конце апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил позже журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.

https://ria.ru/20230518/knr-1872514413.html

https://ria.ru/20230515/peregovory-1872026362.html

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китай, в мире, ли хуэй, владимир зеленский, андрей ермак, россия, украина