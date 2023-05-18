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Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан" - РИА Новости, 18.05.2023
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"
Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:30
2023-05-18T13:30
2023-05-18T13:30
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. В первом фильме (2010 год) звезда кино сыграл мистера Хана. Его персонаж появился в кадре как слесарь и мастер кунг-фу. Впоследствии он обучал боевому искусству главного героя. Картина была успешной. В мировом прокате заработала 359 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов. Режиссер и исполнительный продюсер сиквела — Джонатан Энтуистл ("Здравствуй, будущее!", "Меня это не устраивает!").Ранее сообщалось о том, что историческая картина "Жанна Дюбари" с Джонни Деппом в роли французского короля сорвала семиминутные овации в Каннах.
https://ria.ru/20230517/znamenitosti-1872343241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джеки чан, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джеки Чан, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"
Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле фильма 2010 года "Каратэ-пацан"