https://ria.ru/20230518/kino-1872607113.html

Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"

Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан" - РИА Новости, 18.05.2023

Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"

Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:30

2023-05-18T13:30

2023-05-18T13:30

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. В первом фильме (2010 год) звезда кино сыграл мистера Хана. Его персонаж появился в кадре как слесарь и мастер кунг-фу. Впоследствии он обучал боевому искусству главного героя. Картина была успешной. В мировом прокате заработала 359 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов. Режиссер и исполнительный продюсер сиквела — Джонатан Энтуистл ("Здравствуй, будущее!", "Меня это не устраивает!").Ранее сообщалось о том, что историческая картина "Жанна Дюбари" с Джонни Деппом в роли французского короля сорвала семиминутные овации в Каннах.

https://ria.ru/20230517/znamenitosti-1872343241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джеки чан, знаменитости, звезды, кино и сериалы