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Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан" - РИА Новости, 18.05.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:30 18.05.2023
https://ria.ru/20230518/kino-1872607113.html
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан" - РИА Новости, 18.05.2023
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"
Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:30
2023-05-18T13:30
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники. В первом фильме (2010 год) звезда кино сыграл мистера Хана. Его персонаж появился в кадре как слесарь и мастер кунг-фу. Впоследствии он обучал боевому искусству главного героя. Картина была успешной. В мировом прокате заработала 359 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов. Режиссер и исполнительный продюсер сиквела — Джонатан Энтуистл ("Здравствуй, будущее!", "Меня это не устраивает!").Ранее сообщалось о том, что историческая картина "Жанна Дюбари" с Джонни Деппом в роли французского короля сорвала семиминутные овации в Каннах.
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новости культуры, джеки чан, знаменитости, звезды, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Джеки Чан, Знаменитости, звезды, Кино и сериалы
Джеки Чан захотел вернуться к работе над фильмом "Каратэ-пацан"

Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле фильма 2010 года "Каратэ-пацан"

© AP Photo / Chiang Ying-yingГонконгский актер Джеки Чан
Гонконгский актер Джеки Чан - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Джеки Чан приступил к переговорам о съемках в сиквеле "Каратэ-пацана", пишет Discussing Film со ссылкой на свои источники.
В первом фильме (2010 год) звезда кино сыграл мистера Хана. Его персонаж появился в кадре как слесарь и мастер кунг-фу. Впоследствии он обучал боевому искусству главного героя.
Картина была успешной. В мировом прокате заработала 359 миллионов долларов при бюджете 40 миллионов.
Режиссер и исполнительный продюсер сиквела — Джонатан Энтуистл ("Здравствуй, будущее!", "Меня это не устраивает!").
Ранее сообщалось о том, что историческая картина "Жанна Дюбари" с Джонни Деппом в роли французского короля сорвала семиминутные овации в Каннах.
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