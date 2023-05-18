Посольство России прокомментировало резолюцию сената Франции о "голодоморе"
Посольство России назвало резолюцию сената Франции о "голодоморе" переписыванием истории
© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкВид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже
Вид на здание французского сената (верхняя палата парламента) в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 18 мая - РИА Новости. Политические спекуляции на тему "голодомора" на Украине, такие как "провокационная" резолюция сената Франции о признании его геноцидом, лишь потворствуют ультранационалистической и неонацистской политике киевского режима в попытке переписать историю, заявили в посольстве России в Париже.
Сенат Франции в среду подавляющим большинством голосов принял резолюцию о признании "голодомора" на Украине в 1932-1933 годах геноцидом. В конце марта аналогичную резолюцию приняли депутаты нацсобрания Франции (нижней палаты парламента).
"С глубоким сожалением и возмущением приходится констатировать, что верхняя палата французского парламента последовала дурному примеру Национального собрания в попытках переписать историю и использовать события прошлого в гнусных политических целях в контексте ведущейся Западом против России гибридной войны", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского посольства.
Отмечается, что в данном случае речь идет о необоснованном обвинении России в "истреблении голодом" нескольких миллионов украинцев.
В дипмиссии напомнили французским сенаторам, "проголосовавшим за эту провокационную резолюцию", о неоспоримых исторических фактах: в указанный период страшный голод затронул не только Украину, но и другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземного региона, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал, унеся жизни миллионов советских граждан.
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"Таким образом, политические спекуляции на тему "голодомора" в интересах киевского режима лишь потворствуют его ультранационалистической и неонацистской политике", - подчеркнули в посольстве РФ во Франции.
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, называемый властями в Киеве "голодомором". Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.