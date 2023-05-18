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В Ленинградской области спасатели сняли с дерева сбежавшего енота

В Ленинградской области спасатели сняли с дерева сбежавшего енота - РИА Новости, 18.05.2023

В Ленинградской области спасатели сняли с дерева сбежавшего енота

Спасатели во Всеволожском районе Ленинградской области помогли поймать сбежавшего енота, сообщило региональное ГУМЧС. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T20:36

2023-05-18T20:36

2023-05-18T20:47

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая — РИА Новости. Спасатели во Всеволожском районе Ленинградской области помогли поймать сбежавшего енота, сообщило региональное ГУМЧС. Уточняется, что шестимесячный зверек выбрался на улицу через открытую форточку в квартире. По словам хозяина, енот раньше никогда не пытался сбежать, он "достаточно миролюбивый и спокойный, даже тапочки своему хозяину приносил". Когда на место прибыли сотрудники 102-й пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, Степан был уже высоко на березе, примерно на уровне шестого этажа. "Чтобы спасти Степана, спасателям пришлось приложить немало усилий. Енот, переживая необычайный стресс, изо всех сил пытался удрать от своих спасителей. Профессионалам же при спасении беглеца приходилось использовать не только веревки и спасательное оборудование – даже натянули одеяло, чтобы спасти его. Степан, перепрыгивая с дерева на дерево, кувыркаясь, в итоге приземлился на землю, где и был пойман спасателями", — говорится в сообщении. Напуганного енота специалисты передали хозяину.

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