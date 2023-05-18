https://ria.ru/20230518/eksport-1872617720.html

Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои

Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои - РИА Новости, 18.05.2023

Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои

В Китае заинтересованы в покупке сои у России, в этой стране доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:18

2023-05-18T13:18

2023-05-18T13:35

китай

россия

экономика

амурская область

владимир путин

василий орлов (губернатор)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Китае заинтересованы в покупке сои у России, в этой стране доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество продукции, необходимо развивать это направление, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг на совещании о ходе весенних полевых работ после доклада губернатора Амурской области Василия Орлова Путин заметил, что рядом с регионом находится "огромный рынок по сое, просто колоссальный"."Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции – ред.). Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, все это понятно. Но мы с вами уже говорили на эту тему. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объем, который мы произведем", - сказал президент РФ.Он подчеркнул, что дело не только в том что у России и Китая добрые, дружеские, стратегического характера отношения, но и в том, что им это выгодно."Это еще и выгодно, потому что транспортное плечо ничего почти не стоит. Просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно. Надо быстрее раскручивать, эффективнее работать", - заметил Путин.

https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html

китай

россия

амурская область

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китай, россия, экономика, амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор)