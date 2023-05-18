Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои - РИА Новости, 18.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:18 18.05.2023 (обновлено: 13:35 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/eksport-1872617720.html
Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои
Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои - РИА Новости, 18.05.2023
Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои
В Китае заинтересованы в покупке сои у России, в этой стране доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:18
2023-05-18T13:35
китай
россия
экономика
амурская область
владимир путин
василий орлов (губернатор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_2a4a8cc5b353ae1ce260f69b79d182d3.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Китае заинтересованы в покупке сои у России, в этой стране доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество продукции, необходимо развивать это направление, заявил президент РФ Владимир Путин.В четверг на совещании о ходе весенних полевых работ после доклада губернатора Амурской области Василия Орлова Путин заметил, что рядом с регионом находится "огромный рынок по сое, просто колоссальный"."Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции – ред.). Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, все это понятно. Но мы с вами уже говорили на эту тему. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объем, который мы произведем", - сказал президент РФ.Он подчеркнул, что дело не только в том что у России и Китая добрые, дружеские, стратегического характера отношения, но и в том, что им это выгодно."Это еще и выгодно, потому что транспортное плечо ничего почти не стоит. Просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно. Надо быстрее раскручивать, эффективнее работать", - заметил Путин.
https://ria.ru/20230508/kitay-1870462579.html
китай
россия
амурская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150699/62/1506996218_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_edc90576676115f42d53f271222d7d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, экономика, амурская область, владимир путин, василий орлов (губернатор)
Китай, Россия, Экономика, Амурская область, Владимир Путин, Василий Орлов (губернатор)
Путин заявил, что Китай перспективен для России с точки зрения экспорта сои

Путин заявил, что Китай очень перспективен для России с точки зрения экспорта сои

© РИА Новости / Игорь Онучин | Перейти в медиабанкКомбайн выгружает бобы во время уборки сои
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в медиабанк
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. В Китае заинтересованы в покупке сои у России, в этой стране доброжелательно относятся к российским производителям и готовы принимать большое количество продукции, необходимо развивать это направление, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг на совещании о ходе весенних полевых работ после доклада губернатора Амурской области Василия Орлова Путин заметил, что рядом с регионом находится "огромный рынок по сое, просто колоссальный".
"Наши друзья в Китае очень доброжелательно относятся к нашим производителям, в этом смысле готовы принимать очень большое количество (продукции – ред.). Надо просто развивать. Конечно, там есть проблемы, связанные с наводнениями, все это понятно. Но мы с вами уже говорили на эту тему. Очень перспективное направление, очень. С удовольствием будут брать любой объем, который мы произведем", - сказал президент РФ.
Он подчеркнул, что дело не только в том что у России и Китая добрые, дружеские, стратегического характера отношения, но и в том, что им это выгодно.
"Это еще и выгодно, потому что транспортное плечо ничего почти не стоит. Просто выгодно для наших партнеров. И для нас выгодно. Надо быстрее раскручивать, эффективнее работать", - заметил Путин.
Женщина проходит мимо здания Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 08.05.2023
МИД КНР: Россия и Китай продолжат работать над всеобъемлющим партнерством
8 мая, 13:55
 
КитайРоссияЭкономикаАмурская областьВладимир ПутинВасилий Орлов (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала