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Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи - РИА Новости, 18.05.2023
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:56
2023-05-18T12:56
2023-05-18T13:03
общество
борис чернышов (депутат)
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образование - общество
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. "Одна из инициатив… дать возможность пересдачи в этом же году… Если ребенок сдал на неудовлетворительный балл ЕГЭ, чтобы он сразу мог пересдать и на государственный экзамен… Нельзя сегодня детям терять целый год… Я уверен, что Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения… найдут тот или иной вариант", - сказал он на пленарном заседании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), СН_Образование, Социальный навигатор
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
Депутат Чернышов предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи, а не на следующий