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Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи - РИА Новости, 18.05.2023
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12:56 18.05.2023 (обновлено: 13:03 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/ege-1872608304.html
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи - РИА Новости, 18.05.2023
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T12:56
2023-05-18T13:03
общество
борис чернышов (депутат)
госдума рф
образование - общество
единый государственный экзамен (егэ)
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. "Одна из инициатив… дать возможность пересдачи в этом же году… Если ребенок сдал на неудовлетворительный балл ЕГЭ, чтобы он сразу мог пересдать и на государственный экзамен… Нельзя сегодня детям терять целый год… Я уверен, что Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения… найдут тот или иной вариант", - сказал он на пленарном заседании.
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
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общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор
Общество, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Образование - Общество, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), СН_Образование, Социальный навигатор
Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Депутат Чернышов предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи, а не на следующий

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена
Перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год.
"Одна из инициатив… дать возможность пересдачи в этом же году… Если ребенок сдал на неудовлетворительный балл ЕГЭ, чтобы он сразу мог пересдать и на государственный экзамен… Нельзя сегодня детям терять целый год… Я уверен, что Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения… найдут тот или иной вариант", - сказал он на пленарном заседании.
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ОбществоБорис Чернышов (депутат)Госдума РФОбразование - ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)СН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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