https://ria.ru/20230518/ege-1872608304.html

Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи - РИА Новости, 18.05.2023

Вице-спикер Госдумы предложил разрешить пересдачу ЕГЭ в год сдачи

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T12:56

2023-05-18T12:56

2023-05-18T13:03

общество

борис чернышов (депутат)

госдума рф

образование - общество

единый государственный экзамен (егэ)

сн_образование

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил дать возможность школьникам пересдавать ЕГЭ в год его сдачи, а не на следующий год. "Одна из инициатив… дать возможность пересдачи в этом же году… Если ребенок сдал на неудовлетворительный балл ЕГЭ, чтобы он сразу мог пересдать и на государственный экзамен… Нельзя сегодня детям терять целый год… Я уверен, что Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения… найдут тот или иной вариант", - сказал он на пленарном заседании.

https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, борис чернышов (депутат), госдума рф, образование - общество, единый государственный экзамен (егэ), сн_образование, социальный навигатор