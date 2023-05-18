Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону
Пресс-секретарь Харри: Джонсон угрожал набить морду Макрону и называл его подхалимом
© AP Photo / Christopher Furlong/PoolБорис Джонсон и Эммануэль Макрон
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами, рассказал бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC.
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"Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе (британской газеты. — Прим. ред.) The Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки", — отметил он.
Джонсон назвал Макрона "чудаком" и "подхалимом" Владимира Путина, пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек", уточнил бывший пресс-секретарь политика. Отношения между лидерами стабилизировались уже через несколько недель на встрече в Германии в июне прошлого года.
"Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", — уточнил Харри.
Джонсон в июле 2022-го объявил об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании. В начале сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьером Британии в прошлом году стал Риши Сунак.