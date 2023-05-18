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Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону - РИА Новости, 18.05.2023
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13:06 18.05.2023 (обновлено: 13:56 18.05.2023)
https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону - РИА Новости, 18.05.2023
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону
Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами,... РИА Новости, 18.05.2023
2023-05-18T13:06
2023-05-18T13:56
в мире
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами, рассказал бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC.Джонсон назвал Макрона "чудаком" и "подхалимом" Владимира Путина, пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек", уточнил бывший пресс-секретарь политика. Отношения между лидерами стабилизировались уже через несколько недель на встрече в Германии в июне прошлого года."Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", — уточнил Харри.Джонсон в июле 2022-го объявил об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании. В начале сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьером Британии в прошлом году стал Риши Сунак.
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в мире, франция, великобритания, борис джонсон, эммануэль макрон, владимир путин, россия, германия, g7
В мире, Франция, Великобритания, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Россия, Германия, G7
Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону

Пресс-секретарь Харри: Джонсон угрожал набить морду Макрону и называл его подхалимом

© AP Photo / Christopher Furlong/PoolБорис Джонсон и Эммануэль Макрон
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 18.05.2023
© AP Photo / Christopher Furlong/Pool
Борис Джонсон и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами, рассказал бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC.
«

"Когда британская пресса жестко реагировала на действия правительства по беженцам, Макрон подлил масла в огонь, напрямую раскритиковав Бориса, его слова были на первой полосе (британской газеты. — Прим. ред.) The Guardian в пятницу. И Борис разразился яростной тирадой, используя жесткие формулировки", — отметил он.

Джонсон назвал Макрона "чудаком" и "подхалимом" Владимира Путина, пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек", уточнил бывший пресс-секретарь политика. Отношения между лидерами стабилизировались уже через несколько недель на встрече в Германии в июне прошлого года.
"Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", — уточнил Харри.
Джонсон в июле 2022-го объявил об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании. В начале сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьером Британии в прошлом году стал Риши Сунак.
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