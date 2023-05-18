https://ria.ru/20230518/dzhonson-1872613180.html

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону - РИА Новости, 18.05.2023

Пресс-секретарь Джонсона рассказал, как тот угрожал "набить морду" Макрону

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами,... РИА Новости, 18.05.2023

2023-05-18T13:06

2023-05-18T13:06

2023-05-18T13:56

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон угрожал "набить морду" президенту Франции Эммануэлю Макрону в ответ на критику по обращению с украинскими беженцами, рассказал бывший пресс-секретарь политика Гуто Харри в подкасте радиостанции LBC.Джонсон назвал Макрона "чудаком" и "подхалимом" Владимира Путина, пообещал устроить "вакханалию с избиением лягушек", уточнил бывший пресс-секретарь политика. Отношения между лидерами стабилизировались уже через несколько недель на встрече в Германии в июне прошлого года."Они наладили отношения, отлично общались, вместе выпили виски на саммите G7", — уточнил Харри.Джонсон в июле 2022-го объявил об уходе с поста премьера и главы Консервативной партии Великобритании. В начале сентября он ушел в отставку, после чего в должность премьера вступила Лиз Трасс. Она занимала ее до 24 октября, а ее преемником и третьим премьером Британии в прошлом году стал Риши Сунак.

https://ria.ru/20230119/dialog-1845971503.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, великобритания, борис джонсон, эммануэль макрон, владимир путин, россия, германия, g7